Grote brand in leegstaand pand in de Spaanse Polder in Rotterdam onder controle

De brand woedt in een leegstaand pand aan de Giessenweg in Rotterdam | Foto:

De brand woedde in een loods in de Spaanse Polder die op het punt staat om gesloopt te worden. Het vuur greep snel om zich heen. Omdat de brandweer moeite had om voldoende water aan te voeren, werd al snel opgeschaald en werden meerdere voertuigen opgeroepen om het vuur te bestrijden.

De brand was iets voor 19:00 uur onder controle. De brandweer blijft nog enige tijd aanwezig om het pand te controleren. Omdat het pand op de nominatie staat om gesloopt te worden, was al in kaart gebracht of het pand asbest bevat. Nu wordt gekeken of er geen asbest is vrijgekomen bij de brand.