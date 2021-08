Kippen moeten weg uit buurttuin Barendrecht: 'Zo ga je niet om met bewonersinitiatieven'

Het idee van een buurttuin ontstaat spontaan met de komst van een paar kippetjes. "Een andere buurttuin had kippetjes over en die hebben we hier laten rondlopen", vertelt initiatiefnemer Arend Wesdijk. De schop gaat in de gemeentetuin aan de Kempenaar om de kippen een vaste uitvalsbasis te geven. En van het een komt het ander. Buurtbewoners toveren het stukje gemeentegrond om in een tuin met bloemen, planten, een vijver, slingerende paadjes, zitjes en hokken voor de kippen en konijnen.

Wethouders Cees Schaap en Tanja de Jonge planten een boom in buurttuin.

Wethouders planten boom in buurttuin Barendrecht | Foto: Privé

Enthousiasme en scepsis

Het plan wordt enthousiast ontvangen door de buurt. Meerdere bewoners helpen mee om de tuin te onderhouden en vinden het leuk om elkaar zo te ontmoeten. Alles wordt door de bewoners uit eigen zak betaald, in totaal is er zo'n vijfduizend euro geïnvesteerd. Twee wethouders in Barendrecht juichen het buurtinitiatief toe en komen een handje helpen. "We krijgen veel complimenten en hulp uit de buurt", vertelt Arend Wesdijk.

Gemeentetuin Barendrecht twee jaar geleden | Foto: Privé

Zo ziet de buurttuin er nu uit | Foto: Rijnmond

Maar het is ook wennen. Niet alle bewoners zijn even blij met rondscharrelende kippen in hun achtertuin. "In het begin liepen de kippen los door de wijk en als die elke dag door je tuin lopen en je viooltjes opeten, vind je dat niet leuk", snapt Arend Wesdijk. Op verzoek van buurtbewoners wordt er een hek om de buurttuin gezet en kunnen de kippen niet meer vrijelijk door de wijk scharrelen. Er loopt sowieso geen haan rond om te voorkomen dat bewoners in alle vroegte worden wakker gekukelekuud.

Kippen achter het hek

Met een omheining lijken de klachten uit de buurt opgelost, maar nu sommeert de gemeente Barendrecht toch om de kippen weg te doen. De reden? "Ik heb werkelijk geen idee", zegt de initiatiefnemer. "Dat wordt niet gezegd, of ze komen met argumenten die we al hebben opgelost. Voor ons is het erg onduidelijk."

Kip in buurttuin Barendrecht | Foto: Rijnmond

De gemeente Barendrecht wil alleen schriftelijk reageren. Ze zegt enthousiast te zijn over het buurtinitiatief, maar dat er bij klachten wel ingegrepen moet worden. "Bij klachten heeft de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen. In die hoedanigheid heeft wethouder Schaap gezocht naar de gulden middenweg: het behoud van de buurttuin, onder andere als plek voor omwonenden om elkaar te ontmoeten, maar wel met oog voor de klachten. In dit geval betekent dit dat de kippen, die voor overlast zorgen (geluid, stank en aantrekken van ongedierte), elders een plek zullen moeten vinden", zo laat de gemeente weten.

Schermen met klachten

Ook gaat de gemeente een pad aanleggen tussen de achtertuinen van huurders en de buurttuin. Volgens de gemeente wordt zo in harmonie een oplossing gevonden tussen de betrokken partijen. De buurttuin grenst aan een aantal achtertuinen. Mogelijk vinden zij de levendigheid in de tuin een inbreuk op hun privacy. De initiatiefnemer kijkt daar van op. Bij hem heeft nog niemand aangeklopt met klachten. "Dan kunnen ze dat toch gewoon tegen ons zeggen en dan lossen we dat op. Een meerderheid kijkt er graag op uit. En als dat niet zo is, kunnen ze toch een schutting plaatsen", zegt Arend Wesdijk.

Initiatiefnemer Arend Wesdijk van buurttuin Barendrecht | Foto: Rijnmond

Oppositiepartij strijdt voor behoud buurttuin

Raadslid Els Schaap van oppositiepartij Echt voor Barendrecht is ook verbaasd over de gang van zaken. Ze woont om de hoek en met haar kleinkinderen is ze een vaste bezoeker. "De maatregelen vind ik heel vreemd. Zo ga je niet om met bewonersinitiatieven", zegt ze. De ommezwaai schetst vooral haar verbazing. "Twee wethouders stonden vorig jaar hier nog te graven en bomen te planten. Onlangs kwam een wethouder nog plant brengen. En nu moeten van de gemeente en de woningcorporatie de kippen of tuin weg. Ik zie echt het probleem niet."

Raadslid Els Schaap van oppositiepartij Echt voor Barendrecht | Foto: Rijnmond

Volgens het raadslid hebben de bewoners, buurtkinderen en de kippen het er naar hun zin. "Het zou heel jammer zijn als de gemeente dit initiatief te gronde richt." Met raadsvragen hoopt ze de maatregelen nog terug te kunnen draaien, maar het is nog maar de vraag of de kippen straks nog kunnen rondfladderen in de buurttuin.