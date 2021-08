Charlie Watts overleden: Adri reed in 1973 dagelijks op zijn brommer naar Rotterdam omdat de Stones in de Doelen repeteerden

Watts overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Londen. Zijn agent liet via Twitter weten dat hij rustig was ingeslapen, omringd door zijn familie. "As a member of The Rolling Stones he was one of the greatest drummers of his generation." Watts kwam in 1963 bij de Britse popband en ging er nooit meer weg. Zelf toonde hij zich in de jaren negentig verbaasd over het lange succes van de Stones. "Elke band waar ik ooit in had gezeten, hield het maar een week vol. Ik dacht dat de Stones het ook een week zouden volhouden, daarna 14 dagen. En plotseling was het 30 jaar", zei hij.

De Rolling Stones is één van de belangrijkste bands uit de muziekgeschiedenis. Wereldwijd stromen de reacties op het overlijden van de drummer dinsdagavond binnen. Zanger Bryan Adams herinnert zich Watts als "een van de beste rockdrummers ooit". "We gaan je missen man", schrijft drummer Ringo Starr van The Beatles. "Een van de stijlvolste mannen ooit en zulk goed gezelschap", tweet zanger Elton John. Paul McCartney van de Beatles zei in een video op Twitter: "Charlie was a rock, a fantastic drummer, steady as a rock."

Een groep jongeren uit Rotterdam, Delft en Gouda wordt superfan

Volgend jaar zou de band zestig jaar bestaan. De zeventigjarige Adri Steenland uit Gouda heeft de band vijftig jaar lang gevolgd. Op een afstandje uiteraard, maar wel als superfan. Het eerste wat hij zegt als we hem bellen is: "Ik ben helemaal van slag door het overlijden van Charlie." Steenland had het niet verwacht, zegt hij. "Wij gingen ervan uit dat Charlie aan zijn herstel werkte. Ik heb een paar goede vrienden gebeld en we waren allemaal ontdaan. Kijk, er sterven meer popartiesten, maar The Rolling Stones zijn de rode draad in mijn leven."

Al op 15-jarige leeftijd werd hij gegrepen door de Stones-koorts en hij is er nooit meer van genezen. Hij was erbij tijdens de optredens in De Kuip en in Ahoy Rotterdam, in 1982, 1990, 1995 en 2003. "Ik heb op de Maastribune gestaan, de eretribune en op het veld. Het was magnifiek." En als het kon, kocht hij kaarten voor meerdere dagen achter elkaar. "In de Kuip in 1982 heb ik alles gezien. Het was prachtig weer. De setlijst was steeds dezelfde, maar dat gaf niet." Waar die liefde nu precies vandaan komt, kan de Gouwenaar niet goed uitleggen. Hij hield ook van Eric Clapton en The Police en bluesbands. "The Rolling Stones zijn oorspronkelijk met blues begonnen. Misschien dat dat het is. Ze zijn in ieder geval altijd op nummer 1 blijven staan bij mij."

Tekst loopt door onder still van Mick Jagger bij De Doelen, omringd door fans (1973)

Mick Jagger bij De Doelen in Rotterdam, 1973 | Foto: Adri Steenland

Posten in het Hilton in Rotterdam

Bloedfanatiek bleef Steenland de Britse muzikanten volgen. Toen in 1973 uitlekte dat de band in De Doelen in Rotterdam zou komen repeteren voor hun Europese toernee, van 24 tot en met 29 augustus, precies 48 jaar geleden, moest en zou hij erbij zijn. "Ik woonde toen ook al in Gouda. Elke dag ging ik op mijn bromfiets na mijn werk naar Rotterdam en hing met vrienden rond bij de artiesteningang van De Doelen en in de coffeeshop van het Hilton. Tot diep in de nacht duurde dat, in de hoop dat we een glimp van de band konden opvangen en een handtekening en foto's konden krijgen."

Mick Jagger deelt handtekeningen uit bij de Doelen, 1973 | Foto: Adri Steenland

Filmopnamen

Destijds was het allemaal niet zo moeilijk, vertelt Steenland. De bandleden hadden de beschikking over een paar Mercedessen waar ze zelf in reden en liepen zonder bodyguards rond in het centrum van Rotterdam, vooral van het Hilton naar de repeteerruimte in De Doelen. "Wij konden het hele stuk meelopen, foto's maken en met ze praten." Van een van die ontmoetingen in 1973 heeft Steenland een 8mm-filmpje gemaakt. Het is een uniek stukje geschiedenis van de band waar veel belangstelling voor is. Hoewel hij weet dat er al een kopie van op YouTube circuleert, houdt de Gouwenaar de beelden liever bij zichzelf. Destijds schrijft hij zelf over dat moment: "Wat valt ons op? Alle Stones zijn heel vriendelijk, Mick Taylor is heel verlegen en allemaal zijn ze kleiner dan we ons hadden voorgesteld."

Tekst loopt door onder de video die Adri Steenland op 24 augustus 1973 bij De Doelen in Rotterdam maakte. Het gaat hier om een illegale kopie waar Steenland geen toestemming voor heeft gegeven. Een betere, maar kortere versie van de beelden kun je vinden op doelengeheugen.nl.

Eind januari 1975 zijn The Rolling Stones nog eens terug in Rotterdam. Ze werken aan een nieuwe LP en gebruiken hun tijd om naar een vervanging te zoeken voor gitarist Mick Taylor. Adri Steenland schrijft: "We zien onder anderen Jeff Beck en Ron Wood in het Hilton Hotel lopen. Dinsdag 28 januari vraag ik Keith bij de ingang van de Doelen om een handtekening. Quasi ernstig zegt hij: 'That's 2 dollars.'"

Op een avond ziet de fan Mick en Charlie lopen. Jagger vertelt hem dat de band hoopt in de late herfst in Nederland op te zullen treden. "Diezelfde avond arriveert Bill Wyman bij de Doelen, hij wordt haast door niemand opgemerkt. Hij wil geen handtekening geven, maar één meisje wordt helemaal hysterisch en blijft net zo lang aan zijn armen trekken tot hij toch een handtekening geeft. Bij de 'mobile', die voor de artiesteningang van de Doelen geparkeerd staat, maken diverse fans geluidsopnamen. Dit is niet naar de zin van Ian Stewart, maar we beloven hem om die opnamen privé te houden. Die belofte heb ik altijd gehouden."

Bill Wyman deelt handtekeningen uit bij de Doelen, 1973 | Foto: Adri Steenland

Mick Jagger bij de Doelen. Rechts Adri Steenland, 1975 | Foto: Adri Steenland

Baan op het spel voor een verrassingsoptreden in Paradiso

Door de jaren heen heeft Steenland de band met zijn vrienden uit Rotterdam, Delft en Gouda in de hele wereld opgezocht. In totaal bezochten ze 70 concerten van de Stones. Tot in Las Vegas aan toe. Machtig leuke dingen heeft hij meegemaakt, zegt hij. Hij heeft er onlangs nog een soort dagboek van gemaakt. "Ik heb alles opgeschreven, de setlisten, wie we ontmoet hebben. Ik weet nog goed dat we een gerucht hoorden in 1995 dat ze onverwacht in Paradiso zouden optreden. Eerst geloofde ik het niet, maar het bleek echt waar te zijn. Op dat moment zei ik tegen mijn baas 'U mag me ontslaan, het kan me niet schelen, maar ik moet hierbij zijn'." En dat lukte. "Ongelooflijk, dan sta je opeens op twee meter van Keith Richard af."

Familielid

De naam van de gitarist valt vaker. Wie van The Rolling Stones is zijn held. "Mick Jagger niet. Die vond ik altijd het meest berekenend. Het is een enorme performer, maar ook de financiële man. Keith Richards is het meest puur." En Charlie Watts? "Ik schoot gelijk vol toen ik over zijn overleden hoorde. De Stones ken ik beter dan wie dan mijn oud-collega's en zelfs vrienden. Het is alsof je een familielid verliest."