Activisten Extinction Rebellion aangehouden na blokkade bij Shell Pernis

De actie begon rond 10:00 uur. De dertig activisten blokkeerden de Vondelingenweg ter hoogte van de ingang van de raffinaderij. Ook stonden ze verderop op het viaduct dat de weg over de spoorlijn tilt. Het vrachtverkeer kon daardoor niet naar Shell en andere bedrijven.

Shell laat in een schriftelijke reactie weten: "Shell respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, mits dit op een veilige en wettige manier gebeurt. Shell steunt het Akkoord van Parijs. In die zin hebben we hetzelfde doel als deze activisten. We verschillen echter van mening over de weg er naar toe."

'Fossiele industrie aan banden'

Perswoordvoerder woordvoerder Tessel Hofstede van Extinction Rebbellion zegt: "Wij staan bij Shell om te eisen dat de fossiele industrie aan banden wordt gelegd. We hebben deze zomer allemaal kunnen zien dat de klimaatcrisis nu is. Maatregelen kunnen niet wachten. Zolang politici en vervuilende bedrijven ons leven in gevaar brengen door deze crisis niet serieus te nemen hebben wij de morele plicht om in actie te komen."

De organisatie kondigt ook aan om in de week van 11 tot en met 18 oktober actie te voeren. Er zijn plannen om dan onder meer het Binnenhof af te sluiten.