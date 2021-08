Senesi niet met Feyenoord mee naar Zweden

De Rotterdammers trekken met negentien spelers naar Zweden. Daar zitten ook Fredrik Aursnes en Justin Bijlow bij. Beide spelers komen donderdagavond echter niet in actie voor Feyenoord. Aursnes speelde al in de voorrondes van de Conference League voor de Noorse club Molde. Bijlow pakte vorige week een rode kaart tegen Elfsborg, waarna hij voor één duel werd geschorst.

Een andere opvallende naam in de Feyenoord-selectie is Mimeirhel Benita. De 17-jarige aanvaller zit in Feyenoord onder 21 en maakte nog niet zijn debuut in het eerste elftal.

Radio Rijnmond Sport

Elfsborg-Feyenoord begint donderdagavond om 19:00 uur en is natuurlijk live te volgen via Radio Rijnmond Sport. Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn de commentatoren in Zweden. Zij houden je de komende dagen vanuit dat land op de hoogte van het laatste Feyenoord-nieuws.

De wedstrijd in Zweden lijkt een formaliteit. Feyenoord won het heenduel met Elfsborg al met ruime cijfers: 5-0. Luister hieronder naar de compilatie van dat duel op Radio Rijnmond.