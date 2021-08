Grootste meerval in Nederland ooit gevangen door Tobias uit Spijkenisse

"Een meerval vang je niet zomaar, dus sla je er gauw in door. Er gaat hier veel tijd in zitten. Het is een vis die vrij mysterieus is", legt Tobias uit, terwijl hij in de buurt van Breda op de camping zit. "Wanneer je zo'n vis hebt gevangen en die aan de kant hebt, vragen mensen zich af wat voor immens grote vis het is."

'Je zit op het puntje van je stoel als zo'n grote vis onder je door zwemt' Tobias Stuurman

In de afgelopen 3,5 jaar stortte Tobias zich volledig op het vangen van meervallen. De vangsten werden mondjesmaat steeds iets groter, vertelt de Spijkenisser. "Als je een beetje competitief bent, dan wil je steeds groter vangen. Ik heb het geluk dat ik deze vis heb gevangen."

'Papa, ga je weer grote vissen vangen?'

Eigenlijk was het niet de bedoeling dat Tobias op die bewuste dinsdag 17 augustus zou gaan vissen. "Er gaat al gauw een halve dag inzitten om op de visplek te komen. Het vergt behoorlijk wat voorbereiding. 's Avonds laat bedacht ik me dat ik de volgende dag vrij was. Het was bovendien slecht weer, wat goed is voor een visser. Dan is er niemand op het water", duidt Tobias.

"De volgende dag vroeg mijn kleine meid of ik weer grote vissen zou gaan vangen. Ik zei tegen haar dat papa dat zou gaan doen, maar niet wetende wat er uiteindelijk zou komen."

Meetlint

Meervallen zien er groot en robuust uit, maar zijn volgens Tobias wel heel gevoelig. "Een meerval heeft een grote slijmlaag. Als die wordt geraakt, dan is de kans groot dat een vis op z'n kant komt te liggen. Eigenlijk haal ik vissen daarom nooit uit het water. Maar omdat ik eerder op de stek was geweest en de vis had zien liggen, bedacht ik me dat dit een recordvis zou kunnen worden."

Een meerval die Tobias Stuurman aan de haak heeft geslagen | Foto: Tobias Stuurman

Tobias mocht van geluk spreken dat hij die dag een meetlint bij zich had. Dat doet hij namelijk niet altijd, zoals dat op die bewuste visdag ook het geval was. Na twintig minuten rijden maakte hij rechtsomkeert en haalde Tobias thuis zijn meetlint op. "Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als je zo'n vis naar boven hebt gehaald en erachter komt dat je het meetlint niet hebt meegenomen. Dan is het een mythe", lacht de visser uit Spijkenisse.

Grote steen

Met de fijnste technologische snufjes vist Tobias vanaf zijn bellyboat naar de meerval. Hij heeft een scherm bij zich waarop hij kan zien hoe groot de vissen rondom zijn boot zijn. "Sommige mensen noemen dit geen vissen meer. Aan de andere kant hoef je geen vis meer te vangen, omdat je op het puntje van je stoel zit als zo'n grote vis onder je door zwemt. De spanning neemt dan enorm toe."

Tobias Stuurman vist op zijn bellyboat | Foto: Tobias Stuurman

Even dacht Tobias dat hij niet met een meerval, maar met een steen te maken had. "Sommige vissen zijn voorzichtig, want zij voelen de sonar of de trillingen die bepaalde motoren op het water afgeven. Dan gaan zij in een verdedigende houding op de bodem zitten, zodat ze niet gestoord of gezien worden. Daar rusten de vissen dan uit." De meerval die Tobias ving begaf zich op 2 à 2,5 meter diepte. "Dat is onwijs ondiep", legt Tobias uit. Het signaal is op die diepte minder duidelijk dan wanneer de vis op bijvoorbeeld twintig meter diepte zwemt. "Daarom leek deze vis op een grote steen."

Op een gegeven moment begon deze 'grote steen' te zwemmen. "Noem het een gelukje, kennis of ervaring, maar ik herkende de staartslag", zegt Tobias. Zodra hij doorheeft wat hij aan de haak heeft geslagen, wordt hij enthousiast.

'Alsof er een kanonschot onder je onderarm wordt afgeschoten'

Het liefst had Tobias zijn maten erbij willen schreeuwen om dit moment met hen te delen. "Maar ik zat alleen op het water. Eigenlijk was ik op dat moment meer bezig met het positioneren boven de vis en of het aas niet in de klit zat. Je moet de motor dan ook niet aanzetten, ook al wil je met die stroming mee. De meerval herkent de trilling. Als hij dat hoort, is hij weg", vertelt Tobias. "Je moet echt rustig blijven om die vis te strikken."

Soms zit Tobias dagen op het water en verplaatst hij zich kilometers ver zonder een vis tegen te komen. "Als je dan toch een vis tegenkomt, dan moet het in een split second gebeuren."

De meerval was niet zo happig, merkte Tobias. "Hij schrok er eigenlijk van, ik kreeg door dat ik het anders moest doen. Twee weken daarvoor was ik al eerder op de visplek. Toen heb ik misschien wel honderd keer geprobeerd om hem aan de haak te slaan. Hij keek dan eventjes, maar was daarna alweer snel weg." Tobias besloot het aas groter te maken. Uiteindelijk vond hij de meerval op de visplek waar de vis hem al zo vaak was ontsnapt.

"Ik zag hem omhoog komen, maar dat gebeurde langzaam. Dat betekent dat hij in aanvalsmodus ligt. Ik durfde niet meer naar mijn scherm te kijken. Ik zou het vanzelf voelen als die zou komen. Alsof er een kanonschot werd afgeschoten onder je onderarm. Ik kreeg zo'n intens harde klap. De regel is dat je tijdens het meervalvissen je hengel beet moet houden, wat er ook gebeurt. Dat lukte wonder boven wonder, en ik wist de vis aan te slaan. Toen wist ik: ik heb hem te pakken!"

Het meetmoment

Eigenlijk was Tobias heel erg nerveus dat hij de vis zou kwijtraken. "Anders wordt het één van de duizend verhalen, waarbij je de vis niet boven water hebt gezien. De grootste vissen zijn altijd degene die je niet vangt. Toen ik hem aan de haak had, dacht ik: alsjeblieft, blijft aan de haak zitten."

De vangst is het grootste avontuur in het leven van Tobias. "Het verhaal erachter is leuk, maar vaak is het falen nog veel leuker", geeft Tobias toe. "Tot mijn geluk zag ik inderdaad dat de vis niet los kwam. Ik had het geluk aan mijn kant door de vis terug te vinden. Hij beet. De meerval was binnen."

'Je moet er niet aan denken als je erachter komt dat je het meetlint niet hebt meegenomen' Tobias Stuurman

Met het meetlint dat hij aanvankelijk was vergeten ging de visser uit Spijkenisse aan de slag. "Ik rolde het meetlint uit tot wel 2,30 meter. Ik zag al dat 'ie groot was, maar niet hoe groot", zegt Tobias. Tot zijn verbazing zag hij nog een staart, waarna hij het meetlint aanpaste naar 2,40 meter. De meerval van Tobias bleek uiteindelijk 2,37 meter te zijn. Een record voor Nederland en zelfs de Benelux dus. Om er zeker van te zijn dat hij bewijs heeft van zijn vangst, heeft hij de meerval gefilmd en gefotografeerd.

Het opmeten van de meerval | Foto: Tobias Stuurman

Vervolgens heeft Tobias de meerval vrijgelaten, maar er was geen tijd om te genieten van de bijzondere vangst, omdat zijn boot leek weg te drijven. "Ik heb daarna als een gek een hengel gepakt. Daarna ben ik op het zand gaan rennen, want ik heb met die hengel geprobeerd om mijn boot te strikken. Dat lukte gelukkig en heb ik de boot binnengetakeld. Toen kon ik even gaan zitten om te beseffen wat er was gebeurd."

Locatie wordt 'uit respect' niet genoemd

Het regende tijdens zijn visavontuur zo hard dat Tobias even vreesde dat zijn telefoon het zou gaan begeven. "Gelukkig stond alles er netjes op. Toen heb ik mijn maatjes ingelicht en verteld dat ik een grote vis heb gevangen. Ik vroeg hen om het nog even stil te houden", zegt de Spijkenisser.

Waar Tobias de grote meerval heeft gevangen, wil hij niet vertellen. "Dat is niet alleen voor mezelf, want ik ben daar normaal gesproken vrij open over. Maar het is meer uit respect naar andere mensen die hier misschien al twintig jaar op die plekken vissen. Daarom geef ik de plek niet vrij." Wel vertelt Tobias dat de meerval is gevangen in rivier de Waal.

Tobias gaat niet meer terug naar de plek waar hij zijn grootste meerval ooit ving. "De vis heb ik gevangen en heeft voor mij het respect verdiend. Het liefst zie ik opnieuw dat die meerval opnieuw wordt gevangen", zegt Tobias. "De gedachte is dat die meerval weer gaat zwemmen in de hoop dat iemand anders weer die vangt."

