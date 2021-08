Yvonne en Thea reageren niet op vaccinatie door niertransplantatie: ‘Ik leef sinds begin corona in isolatie’

In Nederland worden verschillende studies gedaan naar verschillende groepen patiënten die kampen met verminderde afweer. Transplantatie-immunoloog Carla Baan van het Erasmus MC werkt mee aan de ReCoVac studie, waarin de werkzaamheid wordt onderzocht van de coronavaccins bij nierpatiënten en transplantatiepatiënten.

Nierpatiënten niet beschermd

Twee vrouwen die meededen aan dat onderzoek waren Yvonne en Thea, beiden vrijwilligers bij nierpatiënten vereniging Rijnmond. Ze ondergingen allebei een niertransplantatie en gebruiken sindsdien medicijnen om hun afweer te remmen. Zij wilden graag weten hoe goed een covidvaccin aanslaat, omdat een besmetting ernstige gevolgen kan hebben. “Je komt dan geheid op de intensive care terecht”, zegt Thea.

De uitslagen van het onderzoek vielen behoorlijk tegen: de vaccinatie sloeg bij zowel Yvonne als Thea nauwelijks aan. Vooralsnog niet, want onderzocht wordt welke behandelmethodes wel aanslaan. Maar voor nu beperkt het de vrouwen enorm in hun dagelijkse leven. Yvonne: “Mijn man durft bijvoorbeeld niet naar zijn werk omdat hij bang is dat hij mij aansteekt.”

Yvonne | Foto: Yvonne

‘Teleurstellende resultaten’

In totaal deden 850 mensen mee aan de ReCoVac-studie: patiënten met een chronische ziekte, dialysepatiënten, niertransplantatiepatiënten en gezonde vrijwilligers. Elke patiënt kreeg twee vaccinaties toegediend met Moderna. Voor het onderzoek werd het bloed van de patiënten onderzocht. “Je bouwt afweer op als je gevaccineerd bent en dat kan je terugmeten in het bloed”, legt Baan uit.

Het resultaat: de dialysepatiënten en vooral de niertransplantatiepatiënten reageerden veel minder op het vaccin dan de gezonde mensen. Teleurstellend, zegt Baan: “Vooral als je een niertransplantatie hebt gehad en afwerende geneesmiddelen moet gebruiken. Die remmen de afweer terwijl je na een covidvaccinatie juist een goede afweer moet hebben om goed gevaccineerd te worden. Dat is tegenstrijdig.”

‘Voel mij minder veilig’

Thea was teleurgesteld toen ze hoorde dat haar lichaam geen antistoffen aanmaakte tegen corona. “Ik voel mij toch minder veilig en leef nog steeds min of meer in isolatie. Ik wil echt geen corona oplopen, dus om dat te voorkomen sluit ik mij af voor contacten.” Ze zag daarom al sinds het begin van corona haar kleinkinderen niet. Yvonne mijdt alles waar veel mensen zijn: drukke winkelstraten, verjaardagsfeestjes, werk. “Je moet overal op rustige momenten naartoe.”

Thea | Foto: Persoonlijke foto

Yvonne: “Ik kan dit niet mijn hele leven blijven doen, dus ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de vaccinatie nemen. Alleen dan zijn zoveel mogelijk kwetsbare mensen veilig. Maar zolang de halve wereld niet is ingeënt, wordt dat lastig.”

Mogelijke oplossing

Wetenschappers zijn ondertussen bezig met een mogelijke oplossing. Volgens Baan wordt er nu landelijk gesproken over een derde vaccinatie. “In Frankrijk en andere Europese landen wordt dat al gedaan en de eerste resultaten zien er veelbelovend uit.” Daarnaast is het idee om de nierpatiënt kort minder afweeronderdrukkende geneesmiddelen te geven, zodat de vaccinatie beter aanslaat.

Maar, zegt Yvonne: “Er zijn een aantal patiënten bij wie dat niet kan. Ik val daar hoogstwaarschijnlijk onder.” De medicijnen hebben de nierpatiënten nodig, zodat hun nier niet wordt afgestoten. Dat willen we ten alle tijde voorkomen, zegt Baan. “Dus we moeten kijken hoe we de kans daarop zo klein mogelijk houden maar toch de covidvaccinatie beter kunnen laten werken.”

Thea is ook niet pessimistisch van aard. “Dat scheelt”, zegt ze. “Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn leven. Alles komt uiteindelijk wel op zijn pootjes terecht.”