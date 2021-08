Confronterend gedicht Jan Rot vereeuwigd op het raam van theater

Rot wist op het moment van filmen nog niet dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij schreef dit liefdesgedicht aan zijn vrouw Daan, op wie hij verliefd werd in 2001. De Rotterdammer schreef en publiceerde dit gedicht in zijn bundel ‘Huisje aan zee’ uit 2003. "Elke keer dat je een gedicht opnieuw voorleest, hoe beter het wordt. Dat is het leuke aan poëzie", licht Rot toe.

Kijk hieronder naar de video waarin Jan Rot zijn gedicht Het Einddoel voordraagt. De video is gemaakt door Video Agency en Michel Koreman. De tekst gaat verder onder de video:

Het gedicht zal te horen zijn tijdens het festival Poëzie Lagogo aan de Weissenbruchlaan in Rotterdam Hillegersberg-Schiebroek, dat op zondag 29 augustus wordt georganiseerd.

Rot is al enige tijd terminaal ziek. Dat maakte hij bekend op zijn Facebook-pagina. Begin mei werd een grote tumor uit de maag en darmen van de zanger verwijderd. Uit een scan bleek dat er zoveel uitzaaiingen zijn, waardoor Rot niet meer beter kan worden.