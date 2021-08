Yvonne woont op een camping, Jan op een volkstuin: 'Niet normaal dat ik geen woning in mijn budget kan krijgen'

Toen de recreatieparken op slot gingen vanwege corona, melden ruim 366 mensen zich bij de gemeente Westvoorne. Ze vroegen toestemming om op het park te mogen blijven. Dit waren vooral mensen zonder eigen huis of die bijvoorbeeld uit gezondheidsredenen in de buitenlucht willen blijven. De plotselinge stroom aan aanmeldingen was ook voor de gemeente opmerkelijk. Bewoners staan niet in de rij om zich aan te melden en blijven normaal liever buiten de radar van instanties. In het verleden heeft de gemeente Westvoorne permanente bewoning op parken als Kruiniger Gors altijd bestreden. Ze traden streng op, bijvoorbeeld met dwangsommen. Maar met de huidige lastige woningmarkt, ligt dat voor het eerst anders.

"Voor de gemeente is het bestemmingsplan de basis, hier zijn we aan gebonden. Maar we houden ook rekening met de context, waaronder de woningnood, corona en de verschillende situaties van mensen in de recreatiewoningen", zegt wethouder Henk de Graad. De gemeente is nu aan het onderzoeken hoeveel mensen permanent in hun recreatiewoning wonen. Het college van B & W zal daarna een besluit nemen.

Opknappertje op de camping

Net als veel jonge mensen verdient Yvonne van Vugt niet genoeg om een huis te kopen. Een betaalbare huurwoning is ook lastig te vinden. Weer bij haar ouders wonen zag Yvonne niet zitten. Daarom ging ze, dankzij een tip van een vriend die daar al woont, op zoek naar een chalet op Kruininger Gors in Oostvoorne. Ze vond er één, voor een schappelijke prijs. Een opknappertje voor een paar duizend euro. Voor de oude bewoners werd het bijhouden van het huisje en de tuin steeds zwaarder, voor Yvonne is het een oplossing. "Ik heb mijn studie netjes afgerond en werk als docent. Het is gewoon niet normaal dat ik geen woning in mijn budget kan krijgen en op een camping moet gaan wonen."

De docente voelt zich op haar plek in het groene Oostvoorne. Ze woont dichtbij het water en er is ruimte voor haar planten. Haar chalet is behoorlijk vervallen. Het staat scheef, de vloer is niet geïsoleerd en de verf bladdert af. Samen met haar vader knapt ze het op. "Ik blijf zoeken naar een normale woning waar ik een toekomst kan opbouwen, maar in de tussentijd maak ik het hier gezellig." Ook de school in Spijkenisse waar ze werkt, zet zich voor haar in. "Ze moesten wel even achter hun oren krabben toen ze hoorden dat ik op een camping ging wonen. Nu proberen ze urgentie voor mij te regelen zodat ik Spijkenisse kan wonen."

Wonen in een volkstuintje

Niet alleen op Voorne-Putten zoeken mensen hun heil op alternatieve woonplekken. Ook in Rotterdam is het steeds moeilijker een betaalbare woning te vinden. Zo wonen er steeds meer mensen permanent in chaletjes op volkstuincomplexen, een plek waar wonen officieel verboden is. Met het tekort aan betaalbare woningen, is het een noodoplossing. Ook voor Rotterdam Jan, een gefingeerde naam, zijn echte naam is bekend bij de redactie. Uit angst om uit zijn huis gezet te worden, doet hij zijn verhaal liever anoniem. Hij wil voorkomen dat de tientallen bewoners op zijn complex in de problemen komen. "Je weet gewoon niet wat ze gaan doen."

Jan woont in een mooi chaletje in de volkstuin. Het is geen vervallen schuurtje, hij heeft het er best naar zin. "Dit is alleen wat meer basic dan in een normaal appartement". Zo zit snel internet en vlekkeloos Netflix kijken er niet in. De Rotterdammer spaart en werkt hard om ooit een echt huis te kunnen kopen. Hij vindt het belachelijk dat er zo weinig betaalbare woningen zijn in zijn stad. "Ik ben Rotterdammer en wil hier gewoon niet weg. De overheid zou meer moeten inzetten op betaalbare woningen."

Verboden

Het wonen op recreatieparken en volkstuincomplexen is in veel gevallen niet toegestaan. Jonge bewoners schrijven zich daarom vaak in bij hun ouders. Pakketjes kun je vaak wel prima laten bezorgen op een recreatiepark. Er zijn ook gemeenten die het wonen op recreatieparken wel gedogen en waar bewoners zich, zonder juridische gevolgen, kunnen inschrijven. Het zijn vaak parken die er al uit zien als een normale woonwijk. Zo wil de gemeente Molenlanden het wonen op parken de Giessenburg en Bilderhof legaliseren. De provincie Zuid-Holland moet daar volgend jaar een klap opgeven. In heel Nederland wonen zo'n 55 duizend mensen illegaal permanent in een vakantiehuisje.

