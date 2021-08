Justitie vervolgt 16-jarige Sarika uit Rotterdam mogelijk voor moord op haar broer Akshay

Kort na de steekpartij in de Meester Arendstraat in Rotterdam-Charlois | Foto: MediaTV

De 16-jarige Sarika B. uit de Rotterdamse wijk Charlois blijft voorlopig in de cel zitten. Justitie vervolgt het meisje en drie andere tieners voor moord dan wel doodslag op haar moeder en broer. De 17-jarige Akshay stierf eind mei bij een steekpartij in de ouderlijke woning in de Meester Arendstraat. Zijn moeder raakte lichtgewoond.

De rechter besloot woensdag dat de vier verdachten, Sarika en drie tieners uit Zoetermeer, langer vast blijven zitten. Bij de rechter werd meer duidelijk over het mogelijke motief voor het familiedrama: een familieruzie over de partnerkeuze van Sarika. Een van de medeverdachten is haar vriendje.

Drie tieners uit Zoetermeer zouden de moeder dinsdagochtend 25 mei thuis hebben opgezocht. Vermoedelijk was het de bedoeling dat haar een lesje werd geleerd. De 44-jarige vrouw werd aangevallen met een scheermes en raakte lichtgewond aan haar arm.

Of Sarika zelf bij het drama in haar ouderlijk huis was, is nog steeds niet duidelijk. Eerder kwam naar buiten dat ze op school was en de verdachten haar huissleutel had gegeven. Ook is nog onbekend of de drie verdachten wisten dat Akshay thuis zou zijn. De jongen werd gestoken met een ander wapen en raakte zwaargewond. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed kort na de steekpartij.

Het onderzoek naar de dodelijke steekpartij is nog in volle gang. Zo worden de steekwapens bij het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht. Ook worden alle voetstappen van daders, slachtoffers en hulpverleners in het huis in de Meester Arendstraat nog geanalyseerd.

In november staat een nieuwe regiezitting gepland. De zaak wordt naar verwachting pas in het voorjaar van 2022 inhoudelijk behandeld.