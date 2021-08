Diederik Gommers maakt zich zorgen over drukte op IC's en tekort aan verpleegkundigen: 'Dit vergt een ander beleid'

Momenteel liggen landelijk 230 patiënten op de IC's, vertelt Gommers. Vorig jaar ging het om 'maar' 41 patiënten in dezelfde periode. "De meeste daarvan liggen in de regio's Amsterdam en Rotterdam. We hebben een aantal bedden gesloten, omdat er vakantiereductie is. Ook is het ziekteverzuim verdubbeld op een aantal IC's. Daardoor hebben we minder bedden operationeel."

Gommers maakt zich zorgen. "We zitten echt in een andere fase. We hebben beleid gemaakt op alle andere varianten, maar die deltavariant is echt anders. Die is veel besmettelijker", legt Gommers uit.

Coronazorg in het Ikazia Ziekenhuis | Foto: Rijnmond

"Gelukkig werkt het coronavaccin nog zo dat het ons beschermt tegen het ernstig ziek worden. We zien nog geen mensen naar de ziekenhuizen komen die volledig beschermd zijn met het vaccin. Degene die wél volledig gevaccineerd is, kan wel licht ziek worden. Daardoor kan die persoon het virus wél verspreiden. Mensen die niet gevaccineerd zijn, lopen een groter risico om toch besmet te raken", zegt Gommers.

Minder verpleegkundigen

Momenteel ziet Gommers de uitstroom van verpleegkundigen groter worden dan de instroom daarvan. "Als je het vergelijkt met een jaar geleden, dan hebben we in Nederland minder IC-bedden dan in de zomer vorig jaar. Terwijl het de bedoeling is dat we meer bedden maken." Dat heeft volgens Gommers er mee te maken dat de tweede en derde golf langer duurden dan de eerste golf.

Naar aanleiding van een webinar zijn Gommers en landelijke collega's tot de conclusie gekomen dat de verpleegkundigen beter beschermd moeten worden. "Anders hebben we over twee jaar helemaal niemand meer die bij ons werkt", zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

'Kabinet moet andere besluiten nemen'

In het Erasmus MC zijn normaal gesproken vijftig IC-bedden beschikbaar, maar momenteel zijn dat er 41. "Die liggen propvol", zegt Gommers. "We hebben regelmatig dat we 's nachts extra patiënten moeten overnemen en dat we de volgende dag moeten zoeken of we deze patiënten kunnen overplaatsen. Dat is iedere dag." Dit gaat volgens Gommers ook ten koste van de inhaalzorg. Sommige operaties moeten worden afgezegd. "Dat is zeer kwalijk voor de mensen die op het programma staan. Soms moet je die operatie dagen of weken uitstellen."

Daarom roept Gommers de politiek op om hierover na te denken. Er moet volgens hem aandacht komen voor de lange termijn. "Maar daar los je het probleem op de korte termijn niet mee op. Je moet toch weer aan knoppen draaien om de besmettingen omlaag te krijgen."

Of versoepelingen moeten worden doorgevoerd, laat Gommers aan het demissionair kabinet. "Je merkt wel dat de deltavariant een ander soort virus wordt. Dit moeten we voorleggen aan het OMT. Gezien de nieuwste bevindingen is er een grote uitstroom aan IC-verpleegkundigen. Dat vergt een ander beleid. Ik denk dat het kabinet andere besluiten moet gaan nemen."