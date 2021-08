Slot: 'Het is niet reëel dat Castellanos naar Feyenoord komt'

De persconferentie voor het duel met Elfsborg nadert het einde als Arne Slot de vraag wordt gesteld hoe de naam Castellanos exact wordt uitgesproken. De trainer van Feyenoord glimlacht en antwoordt dat hij er een dagtaak aan zou hebben als hij op iedere naam zou moeten reageren. "Er worden zoveel spelers aangeboden", zegt hij. "Maar het is niet reëel dat deze speler gaat komen. Laat ik daar maar duidelijk over zijn."

Robert Bozenik heeft voorlopig geen basisplaats, maar heeft zijn ongenoegen vooralsnog niet geuit richting Slot. Wel laat de trainer van Feyenoord weten dat mocht hij willen vertrekken er naar een vervanger gezocht zal worden. Althans, als het aan Slot ligt.

Kans voor reserves

De uitwedstrijd bij Elfsborg zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de reserves van Feyenoord een kans te geven. De Rotterdammers verdedigen immers een 5-0 voorsprong. Toch weet Slot nog niet of hij van die gelegenheid gebruik maakt. "Het gaat mij erom dat we voortbouwen op waar we mee bezig zijn. En er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Dat 5-0 een goede uitgangspositie is snappen we zelf ook wel. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe ze omgaan met deze tussenstand. Of ze net zo fanatiek spelen als de afgelopen weken."

In de Boras Arena ligt kunstgras. Waar veel mensen deze ondergrond vervloeken, doet Slot dat niet. Mits het goed is gesproeid, benadrukt hij meerdere keren. "Als het kunstgras gesproeid wordt, vind ik het een heerlijke ondergrond om op te spelen. Zeker als je goed bent aan de bal. Ware niet dat ik liever op een goed grasveld speelt, dat ook wel gesproeid moet zijn. Maar op kunstgras kun je ook goed voetbal spelen, dus ik hoop dat we dat morgen zien."

Fer

Feyenoord speelt in ieder geval zonder Marcos Senesi, die voor zondag tegen FC Utrecht nog een twijfelgeval is. En zonder Leroy Fer. Hij tekende dinsdag bij Alanyaspor in Turkije. Fer mocht transfervrij vertrekken bij Feyenoord. Slot: "Zijn perspectief op speeltijd was al minder geworden. Daar moet je wel mee om kunnen gaan. En dan kwam er voor hem een hele mooie kans voorbij met als resultaat dat hij naar Turkije is gegaan. We hebben wel gesproken over een vervanger voor hem, want Leroy was een multi-functionele speler. Maar gelukkig hebben wij er daar meer van. We hopen dat Lutsharel Geertruida binnenkort terugkomt. En - ik heb het al vaker gezegd - we kennen de situatie waarin wij zitten."

