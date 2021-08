Quarantainestation Heijplaat is eventjes 'een eiland' met opera

Plaatsen waar weinig gebeurt in de haven van Rotterdam zijn er nauwelijks, maar het quarantainestation Heijplaat is er zo een. Dit gebied was oorspronkelijk bedoeld voor zeelieden die besmettelijke ziekten bij zich droegen. Op het terrein konden ze dan verblijven zonder mensen in de stad te besmetten. Een dergelijke plaats is het nooit geworden. Wél is het een toevluchtsoord geweest voor Joodse gezinnen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog al moesten die wel weer snel vertrekken toen de tyfus uitbrak in Spijkenisse. Hele gezinnen werden verscheept naar het terrein uit angst voor verdere besmettingen. In de voorstelling 'Op het Quarantaine Eiland' speelt O. Festival speelt met deze geschiedenis van het terrein.

"De voorstelling vertrekt per boot vanaf de RDM Kantine en begint al tijdens het varen", vertelt dramaturg van O. Festival Tobias Kokkelmans. "Je wordt op het eiland van verhaal naar verhaal geleid. De een gaat over de Spaanse griep en de ander weer over de pest."

Stilstaan in de hectiek

"We spelen vooral met het woord 'quarantaine'. Dat woord kleeft heel erg aan dit eiland, maar we willen mensen tijdens de voorstelling ook echt even uit de sleur trekken en laten doen stilstaan bij wat er nu gebeurt in de wereld met corona." Kokkelmans hoopt dan ook dat mensen zich meer gaan realiseren minder naar elkaar te wijzen van waar de ziekte vandaan komt, maar dat de oplossing in de verzoening zit met elkaar. De voorstelling is nog tot 29 augustus te zien.