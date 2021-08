Twee agenten en verdachte gewond na schietpartij in Dordrecht, onderzoek in volle gang

Volgens ooggetuigen kwamen handhavers rond 21:00 uur af op een melding van een auto-inbraak aan de Toulonselaan. Het liep volgens hen uit de hand waarna de politie werd opgeroepen, en de boel verder escaleerde. Bij de politie kwam een melding van overlast binnen op de Christiaan de Wetstraat. Verschillende mensen schopten tegen auto's, schreeuwden en gooiden spullen tegen deuren aan.

Het is volgens de politie nog niet bekend wat er is gebeurd vanaf het moment dat de agenten aankwamen tot het moment dat het schietincident begon. Dat wordt nog onderzocht. Duidelijk is dat er werd geschoten.

Terwijl het ambulancepersoneel de gewonde politiemannen hielp, werd in de omgeving gezocht naar verdachten. Een van de verdachten werd gewond aangetroffen op de De la Reystraat. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere mannen zijn ook aangehouden. Zij worden nog gehoord.

Ook de gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij waren, net als de gewonde verdachte, aanspreekbaar.

Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen vanwege de schietpartij. Veel wegen rondom de plaats delict werden afgesloten.

De plaats van de schietpartij in de Christiaan de Wetstraat in Dordrecht | Foto: Rijnmond

De politie is ook op de Toulonselaan in Dordrecht vanwege de schietpartij | Foto: Rijnmond

De schietpartij trok tientallen kijkers. Burgemeester Wouter Kolff riep mensen daarom op om uit de buurt te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven. De politie doet verder onderzoek naar de schietpartij, daardoor is Toulonselaan nog afgesloten. De bussen van QBuzz rijden een omleidingsroute.



Buurtbewoners reageerden geschrokken op de schoten die in de Transvaalbuurt en naastgelegen wijken te horen waren. "Ik dacht eerst dat het vuurwerk was. Maar bij de tweede knal weet je dat het wat anders is. Toen hoorde ik gillen. Ik ben niet meteen naar buiten gegaan. Dat leek me niet veilig. Het was foute boel", zegt een buurtbewoonster. "Maar helemaal een verrassing is het niet. In de straat hiernaast wonen schimmige mensen", vervolgt ze.

