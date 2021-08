VIDEO: Talloze schoten in centrum Dordrecht, twee agenten en een verdachte gewond

De politie doet onderzoek naar de schietpartij in Dordrecht | Foto: Media TV - Matthijs de Feyter

Bij een schietpartij in Dordrecht-centrum zijn woensdagavond twee agenten gewond geraakt. Ook een verdachte raakte gewond. Op videobeelden uit de omgeving is te horen dat er zeker elf keer is geschoten. Andere ooggetuigen spreken van meer schoten. Drie mensen zijn aangehouden.