Wisselende reacties op sloop pand Correct in Rotterdam Noord

‘Op de plek waar voorheen de hoofdvestiging van elektronicagigant Correct was gevestigd, zullen 83 huur- en koopwoningen worden gerealiseerd, gericht op een divers stedelijk publiek’, staat vermeld op de website van 2D vastgoed. Het ontwerp van het nieuwe pand is gemaakt door EGM architecten. Het is dus echt een Rotterdams project: “Ja zeker!”, beaamt Peter van Dilst van 2D vastgoed tegenover mediapartner Open Rotterdam.

Zo ziet het nieuwe wooncomplex in het Oude Noorden er naar alle waarschijnlijkheid uit bij afronding.

Zo moet het nieuwe wooncomplex op de locatie eruit gaan zien | Foto: 2D Vastgoed

De sloop van het gebouw zal begin september van start gaan. Naar verwachting begint de bouw in het najaar onder begeleiding van Nico Alsemgeest.

‘Zo zonde. Weer een tijdsbeeld weg’

Rotterdammers reageren op social media massaal op het nieuws van de sloop. De een vindt het pand op dit moment een doorn in het oog en is dan ook blij met de sloop: “Het oude gebouw zag er vroeger mooi uit, maar is nu niet meer om aan te zien, dus het is tijd voor iets nieuws!”. Voor de ander is het gebouw nog wel van waarde: “Weer een stukje historie weg” en “Zo zonde. Weer een tijdsbeeld weg..”, zijn reacties onder het bericht op de Facebookpagina van Het Oude Noorden.

Street art of graffiti?

OPEN Rotterdam maakte eerder een reportage over de kunstwerken op de muren van het oude Correct-pand. Samen met kenner van de Rotterdamse straatkunst Daniel, gingen we op onderzoek uit: Want is het nou graffiti of street art? En hoe onderscheidt de expert zich van de beginner?

Bron: Open Rotterdam