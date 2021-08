Gewonde agent schietpartij Dordrecht uit het ziekenhuis, andere agent stabiel

De agenten die woensdagavond gewond raakten bij een schietpartij aan de De la Reystraat in Dordrecht, zijn buiten levensgevaar. Een van de agenten is stabiel, de andere agent is vanmiddag ontslagen uit het ziekenhuis. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Eerder zag het volgens een woordvoerder nog slecht uit voor de slachtoffers.

Bij de politie kwam rond 21:00 uur een melding van overlast binnen op de Christiaan de Wetstraat. Verschillende mensen schopten tegen auto's, schreeuwden en gooiden spullen tegen deuren aan. Op videobeelden is te horen dat er na aankomst van agenten zeker elf keer werd geschoten.



Het is volgens de politie nog niet bekend wat er is gebeurd vanaf het moment dat de agenten aankwamen tot het moment dat het schietincident begon. Twee agenten en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakten daarbij gewond en moesten naar het ziekenhuis. De 24-jarige man en een van de agenten liggen daar nog.

Een 34-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 38-jarige Dordtenaar worden ook verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij. Alle verdachten zijn aangehouden en worden verhoord.

De politie doet verder onderzoek naar de schietpartij. De impact op de handhavers die ook bij het schietincident aanwezig waren, is groot volgens burgemeester Wouter Kolff.