Verborgen parel: Huys ten Donck al drie eeuwen gerund door de familie Groeninx van Zoelen

Huys ten Donk te Ridderkerk, een prachtig landhuis met een minstens zo prachtig park. Het wordt al drie eeuwen gerund door de familie Groeninx van Zoelen. Oorspronkelijk gebouwd als ontvangstruimte voor gasten van de familie, is het nu het woonhuis van Jonkvrouw Catharina van Zoelen en haar gezin.

De geschiedenis op het landgoed ligt voor het oprapen. Als de deuren zich openen waan je je in een lang vervlogen tijd. Rijk versierde kamers met prachtig gedecoreerde meubelen volgen elkaar op. Ontastbaar maar toch aanwezig zijn de jonkheren en baronnen die het huis en landgoed de afgelopen 3 eeuwen bevolkten. Zij waren o.a. actief als burgemeesters en regenten in Rotterdam of Ridderkerk.

De familie houdt deze mooie plek niet alleen voor zichzelf. Tegenwoordig is het park, tegen een kleine vergoeding, toegankelijk voor publiek en worden in het huis verschillende soorten evenementen gehouden. Hiermee dragen het huis en landgoed bij aan hun eigen onderhoud.

Naast bijdragen aan het eigen onderhoud dragen het huis en park ook bij aan het maatschappelijke leven in Ridderkerk. Een grote groep vrijwilligers is hier actief. Zij zijn trots op het landgoed en vinden het belangrijk een belangrijk deel van de Ridderkerkse geschiedenis. Zij zetten zich in om het te bewaren voor komende generaties.

Afgaande op de toekomstplannen zal de maatschappelijk rol van Huys ten Donck groter worden. Zowel voor verenigingen en ondernemers die vanaf het landgoed werken als voor de toevallige passant die even komt wandelen in het park.