38-jarige verdachte van schietpartij is Dordtse fotojournalist

De Dordtenaar die woensdagavond werd aangehouden na de schietpartij in Dordrecht is een fotojournalist. Dat meldden diverse bronnen aan Rijnmond. Het is onduidelijk of hij ook heeft geschoten.

De 38-jarige man zou al langere tijd verward gedrag vertonen. Hij belde woensdagmiddag met een collega. Die constateerde dat het niet goed met de man ging. De Dordtenaar had last van waanbeelden. Aan het begin van de avond had een andere collega nog contact met de man. “Op een gegeven moment meldde hij dat hij zijn huis niet meer in kon. Toen heb ik besloten om de politie in te schakelen.”

De Politie Rotterdam werd ingeschakeld en stuurde een wagen naar het adres. Het is onduidelijk wat er daarna is gebeurd en hoe de man bij de schietpartij betrokken is geraakt.

De rol van de Dordtenaar in de schietpartij wordt onderzocht. Twee agenten en een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakten gewond. De 38-jarige Dordtenaar en een 34-jarige man zonder bekend adres zijn aangehouden.

Het Openbaar Ministerie wil niet op de zaak ingaan.