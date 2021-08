Buurtbewoners geschokt door heftige schietpartij Dordrecht: 'We zaten aan de achterkant van het huis tot het voorbij was'

Bewoners van de De La Reystraat en Toulonselaan in Dordrecht werden woensdagavond opgeschrikt door een schietpartij waarbij meerdere kogels werden afgevuurd. Daarbij raakten twee agenten en een 24-jarige man gewond. Voor de bewoners was het wel even schrikken: 'We hebben aan de achterkant van het huis gezeten tot het ergste voorbij was.'

"Ik hoorde twee knallen waarvan ik meteen dacht: dit is iets anders dan vuurwerk", vertelt een bewoner die met zijn vrouw en dochter thuis zat toen de kogelregen begon. "Ik schoot naar buiten om te kijken wat er aan de hand was, gelukkig aan de achterkant van mijn huis. Op dat moment zag ik de hele straat oplichten en hoorde ik nog zeker een schot of acht, negen."

Op dat moment koos de bewoner ervoor om zijn vrouw en kind in veiligheid te brengen. "Toen ben ik naar binnen gestoven om alles dicht te doen. Gelukkig was mijn dochtertje al uit haar bed gekomen. Mijn vrouw keek uit het raam aan de voorkant, en dat was precies op het moment dat er geschoten werd. Ze heeft de kogels niet gezien, want ze is meteen weggedoken om mijn dochter in veiligheid te brengen."

Het gezin sloot de ramen en deuren om zich te verschuilen. "We hebben aan de achterkant van het huis gezeten tot het ergste voorbij was." Spannend was de situatie wel, beaamt ook het jonge dochtertje van de man: "Het is toch je eigen buurt en je voelt je veilig in je eigen huis. Zoiets verwacht je niet natuurlijk."

Verdachte onder de auto

Tijdens de schietpartij raakte ook een van de verdachten gewond. Een bewoner die op dat moment thuis was, zag hoe de gewonde man onder zijn auto kroop. "Eerst waren er een aantal schoten, en vervolgens kwam er echt een salvo van schoten. We denken wel een stuk of twintig. Tussen die twee salvo's probeerde ik eerst hulp te gaan verlenen", vertelt de bewoner.

"Toen kwam een kornuit van hem aanlopen, en die vroeg in het Engels of ik een ambulance kon bellen voor zijn kompaan. Dat heb ik toen gedaan, waarna ik verder op afstand bleef. De situatie was dreigend genoeg", vertelt de bewoner. "We zagen ook nog een derde agent die op de hoek zijn collega's probeerde te ondersteunen. Die schreeuwde met getrokken wapen naar omstanders."

Volgens de man ervaren buurtbewoners al langer dat de leefbaarheid van de wijk achteruit gaat. "We hebben hier ook al de Toulonse racebaan in plaats van de Toulonselaan", vertelt hij geïrriteerd. "De gemeente doet onvoldoende om de sociale overlast aan te pakken."

'Jij krijgt je huis nooit meer verkocht'

Een derde bewoner, die pas sinds drie maanden in de wijk woont, blikt nuchter terug op de gebeurtenissen van de afgelopen avond. Hij was met zijn vriendin thuis tv aan het kijken toen hij vanuit zijn raam iemand in de straat zag rondscharrelen. "Volgens mij was hij onder de invloed. Hij liep een beetje rond, en zat wat te rommelen bij een auto. Op gegeven moment rende hij de straat in, en een paar minuten later kwam de politie erachteraan."

Wanneer het stel naar buiten gaat om poolshoogte te nemen, zien ze hoe meerdere agenten de straat binnenstromen. "Toen zijn we maar snel naar binnen gegaan, want het was niet veilig. Daarna kwam nog meer politie. Ik zag ook hoe ze vesten aantrokken en achter de auto's aan de straat ingingen. Dat was wel het moment dat ik wist dat het menens was."

Angstig is hij niet. "Op zich valt het wel mee. Wij wonen hier net drie maanden, en ik krijg nu vooral appjes: 'Jij krijgt je huis nooit meer verkocht'. Het is een ernstig incident natuurlijk, en ik hoop dat alles goed is met de betrokkenen, maar met mij valt alles wel mee"

Over de exacte toedracht van de schietpartij is nog veel onduidelijk. Het onderzoek naar de zaak is in volle gang. De politie heeft een 38-jarige Dordtenaar en een 34-jarige man zonder bekend adres aangehouden, maar wat hun exacte rol is geweest moet nog onderzocht worden. De gewonde agenten en 24-jarige man zijn naar het ziekenhuis vervoerd en verkeren buiten levensgevaar. Ook de 24-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie op dit moment nog als verdachte gezien.