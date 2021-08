Feyenoord mag opnieuw geld overmaken naar UEFA

Volop vuurwerk in De Kuip, vlak voor de aftrap van Feyenoord-Elfsborg | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Het is inmiddels geen verrassing meer, maar Feyenoord heeft van de UEFA een geldboete gehad. Ditmaal is het bedrag een stukje hoger dan de voorgaande keren. De Rotterdammers mogen €35.250,- overmaken naar het hoofdkantoor in Zwitserland.