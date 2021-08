Dennis en Sinclair buurten bij Feyenoord-supporters in Zweden: 'Je moet je vakantiedagen toch opmaken'

Feyenoord-supporters weten het bijna allemaal zeker: hun cluppie gaat zich plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. Al vroeg op de donderdag kwamen verschillende supporters in het Zweedse Boras bijeen om zich voor te bereiden op de wedstrijd van 's-avonds. "Zoals ze nu voetballen, hebben we nog nooit gezien", klinkt het optimistisch.

Onze verslaggevers Dennis van Eersel en Sinclair Bischop zijn naar Zweden afgereisd om verslag te doen van het Conference League-duel. Zij peilden in aanloop naar de wedstrijd vast de sfeer in de middelgrote stad Boras. Toch kwamen ze nog één fan tegen met zenuwen voor de wedstrijd. "Het blijft wel Feyenoord hé", klinkt het Rotterdams-cynisch.

Een groepje van in totaal ongeveer honderd supporters is afgereisd, ondanks dat ze weten dat er geen uitfans welkom zijn in het stadion van Elfsborg. Sommige supporters zijn met de auto gekomen en sommige hebben een overstap via München moeten doen. "Tot op heden zijn we altijd binnengekomen. We hebben nu via via ook weer kaarten. Gewoon mensen aanspreken en we gaan het weer proberen."

Waarom dit groepje supporters bij elke Europese uitwedstrijd weer afreizen? "Je moet toch je vakantiedagen opmaken. En je komt op plekken waar je nooit heen zou gaan op vakantie." Toch balen weer andere supporters er van dat het een trip naar Zweden werd. "Ik had liever naar Bosnië gegaan. Want naar Zweden ben ik al een keer geweest."

Een andere Feyenoorder weet niet wat hij meemaakt de laatste tijd. "In Kosovo had ik niet gedacht dat we het nu zo goed zouden doen. Zoals nu heb ik het volgens mij nog nooit gezien. Het is echt genieten. Lekker naar voren spelen. Super."

Bekijk hieronder het Facebook Live-verslag van Dennis en Sinclair in de binnenstad van Boras.