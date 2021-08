Eis: vier maanden cel voor verbranden foto agente en doorladen pistool in videoclip

"Waarom rapt u over vuurwapens?", vraagt de rechter. En: "U snapt toch wel dat iemand zich hierdoor bedreigd voelt?" Maar dat is nooit zijn bedoeling geweest, zegt S. "Het ging niet over mevrouw de agent. Het gaat over het straatleven. Maar ik ben klaar met die muziek. Ik heb geen verkeerde intenties en toch zit ik nu hier."

De clip in kwestie is niet gemaakt door amateurs. Er vliegt een drone boven Rotterdam-Zuid, de montage is strak en de beelden zijn haarscherp. Ernon: "Ik heb gerapt, verder niet. De montage en de beelden zijn van een productiebedrijf. Ik wist niet wat het eindresultaat zou worden. De regie was niet in mijn handen."



Een still uit de bewuste clip | Foto: Rijnmond



Daar heeft de officier tijdens de zitting in Dordrecht een andere kijk op. "Ook al is het wapen geblurd, ik herken uw hand en de kleur van het shirt dat u in de clip aan heeft." Dat ontkent S. ten stelligste. "Ik heb dat wapen niet vastgehouden." Over de teksten gaat het niet tijdens de zitting. Die zijn in het Papiaments en niet vertaald. Wel is duidelijk dat de toon stevig is, het zijn geen liefdesliedjes.



Arrestatieteam

Zeker is wel dat de videoclip te zien is op het muziekkanaal van Ernon. "Ik wilde het eerst niet plaatsen. Heb daar ook met een andere agent over gesproken. Die raadde het af. Maar de wijkagente bleef maar zeggen: zet het maar online. En dat heb ik uiteindelijk toch gedaan. Dit levert me likes op, zei ze via Instagram."

Maar dat pakte anders uit. De dochter van de agente zag de clip na publicatie en raakte overstuur. De agente doet aangifte en een dag later wordt de Rotterdammer uit Zuidwijk met getrokken wapens aangehouden door een arrestatieteam.

De officier: "De angst bij de kinderen zit er nog in. Ze klampen zich vast aan hun moeder." De agente werkt inmiddels in een andere wijk. Haar relatie met de jeugd in haar oude omgeving zou te beschadigd zijn. "Het resultaat van jarenlang vertrouwen opbouwen is weg. Met één filmpje. Daar baalt ze enorm van."

Dat het gaat om een 'vrijblijvende' artistieke productie gaat er bij het OM niet in. "Dit is geen grap. Meneer zet zich niet neer als grappenmaker, maar als jongen waar je het niet mee aan de stok moet krijgen." Justitie meent dat er sprake is van bedreiging van een agent, een feit dat tot driemaal zwaarder wordt bestraft dan het bedreigen van een willekeurige burger.

Een still uit de clip met E. De loop van een wapen is te zien. | Foto: Rijnmond



Ernon en zijn advocaat ontkennen ten stelligste dat het daadwerkelijk de bedoeling was om de agente te bedreigen. De clip zou voortvloeien uit het verwijderen van een oudere wijkbewoonster uit haar huis. De verzegelde woning van de overlastgevende vrouw is ook te zien in de clip. "Ik heb contact gehad met de agente en zou het graag willen uitpraten." De clip zou een portret zijn van het soms rauwe leven in een uitdagend deel van Rotterdam rondom de Slinge.

S. wordt in een verklaring geprezen voor zijn vrijwilligerswerk voor Team Enkelband voor jongeren uit Rotterdam die hun leven willen oppakken na detentie. Zijn advocaat: "Met zijn persoonlijkheid is hij daar zeer geschikt voor. Hij is bij meerdere projecten betrokken. Als wij met z'n allen willen dat hij niet meer in aanraking komt met politie en justitie is dit een mooie escape." Ernon S. is onder andere actief geweest met lezingen en presentaties voor officieren van justitie.



Of hij ook zijn verhaal verteld heeft voor deze officier is niet duidelijk, maar die ziet er weinig heil in. "Op dit moment is meneer geen voorbeeld voor de jeugd. Dat vertrouwen moet hij eerst weer terugverdienen."



'Niet het goede voorbeeld'

Zelf baalt S. van de hele gang van zaken. Hij was lekker bezig, kreeg complimenten en zit nu al meer dan honderd dagen vast vanwege zijn muzikale project. "Het gaat niet over de agente, het gaat niet over de uitzetting. het gaat over de straat. Ik wou de clip helemaal niet uitbrengen, maar heb het toch gedaan. Ook al was het niet in mijn hand, wapens zijn niet het goede voorbeeld."

De rechter doet op 9 september uitspraak. Als die conform de eis is, komt S. vrijwel meteen vrij. Hij zit namelijk al bijna vier maanden in voorarrest