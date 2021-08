LIVE: Feyenoord op achterstand tegen Elfsborg, groepsfase Conference League nog niet in gevaar (3-1)

Er moeten toch wel hele gekke dingen gebeuren, wil Feyenoord zich donderdagavond niet plaatsen voor de groepsfase van de Conference League. De Rotterdammers verdedigen in Zweden een 5-0 voorsprong tegen IF Elfsborg. Radio Rijnmond is er uiteraard helemaal live bij.

Om 18:00 uur begint onze uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Bart Nolles. Een uurtje later is de aftrap en gidsen de vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je door Elfsborg-Feyenoord. De uitzending van Radio Rijnmond Sport is uiteraard te volgen op 93.4 FM, maar ook via een stream.

Volg alles rondom Elfsborg-Feyenoord via onderstaand liveblog.

LIVE: IF Elfsborg - Feyenoord 3-1

42' Johan Larsson 1-0

49' Alexander Bernhardsson 2-0

61' Guus Til 2-1

77' Marokhy Ndione 3-1

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Burger, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh, Linssen (74' Bannis), Sinisterra (74' Haps)