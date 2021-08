Verzekert Feyenoord zich van groepsfase Conference League? Volg het duel met IF Elfsborg live op Radio Rijnmond

Om 18:00 uur begint onze uitzending van Radio Rijnmond Sport, met presentator Bart Nolles. Een uurtje later is de aftrap en gidsen de vertrouwde stemmen van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop je door Elfsborg-Feyenoord. De uitzending van Radio Rijnmond Sport is uiteraard te volgen op 93.4 FM, maar ook via een stream die later in dit bericht verschijnt.

Verdediger Marcos Senesi is niet met Feyenoord afgereisd naar Zweden, vanwege de blessure die hij afgelopen zondag opliep tegen Go Ahead Eagles (2-0). Fredrik Aursnes en Justin Bijlow zitten wel bij de selectie, maar ook zij kunnen niet spelen. Aursnes is niet speelgerechtigd, Bijlow is geschorst.

Waar Senesi donderdagavond niet zal spelen, zit collega Gernot Trauner wel gewoon bij de selectie. De Oostenrijkse verdediger maakte nog geen enkel tegendoelpunt mee bij Feyenoord en maakt een uitstekende indruk. Toch wil hij nog niet te vroeg juichen. "De lastige wedstrijden moeten nog komen voor Feyenoord", vertelde Trauner woensdag op de vooruitblikkende persconferentie.

De uitwedstrijd bij Elfsborg zou een mooie gelegenheid kunnen zijn om de reserves van Feyenoord een kans te geven. De Rotterdammers verdedigen immers een 5-0 voorsprong. Toch weet trainer Arne Slot nog niet of hij van die gelegenheid gebruik maakt. "Het gaat mij erom dat we voortbouwen op waar we mee bezig zijn. En er is nog voldoende ruimte voor verbetering. Dat 5-0 een goede uitgangspositie is snappen we zelf ook wel. Ik ben ook wel nieuwsgierig hoe ze omgaan met deze tussenstand. Of ze net zo fanatiek spelen als de afgelopen weken."

Elfsborg-Feyenoord is donderdagavond ook te volgen via een liveblog, dat later in dit bericht verschijnt. Wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het vast weten in de reacties!