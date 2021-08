Salsadansen voor blinden en slechtzienden: 'Veel van ons raakten door corona in een isolement'

"Deze groep heeft het tijdens corona extra zwaar gehad," weet Annemarie Nodelijk, die het project Blinde Liefde voor Salsa initieerde. "Als je blind bent of slecht kunt zien, is het heel belangrijk om onder de mensen te komen. Tijdens de lockdown kon dat niet. Veel van ons raakten daardoor in een isolement. Neem van me aan, het is niet leuk om eenzaam te zijn."

Annemarie raakte zelf nagenoeg blind als gevolg van een hersentumor. "Een goedaardige tumor met kwaadaardige gevolgen," vertelt ze. "Met één oog zie ik helemaal niks meer, met het andere oog kijk ik als het ware door een klein kokertje. Toen ik mijn zicht verloor, zeiden de dokters dat ik vooral moest blijven bewegen. Maar elke sport voor blinden was met een bal met een belletje erin. Ik heb Antilliaanse roots. Ik ben mijn hele leven dol op vrolijke muziek geweest. Toen dacht ik: dan ga ik zelf een salsaproject voor blinden en slechtzienden beginnen."

Schot in de roos

Het bleek een schot in de roos. Inmiddels wordt er gedanst in Rotterdam, Utrecht en Den Bosch. "Dit is onze eerste dansles sinds corona. Oh, wat heb dit gemist," zegt Elfrieda, terwijl ze ritmisch door de zaal stapt. "Dansen is mijn lust en mijn leven. Het houdt me aan de gang. En ik vind het heel leuk om hier met gelijkgestemden te zijn."

Sarah, die met haar ziende dochter is gekomen, kan zich daar helemaal in vinden. "Ik had nooit gedacht dat mijn dochter salsa óók zo leuk zou vinden. We krijgen hier dansles en kunnen thuis lekker oefenen samen. Salsadansen is een heerlijk uitje."

"Deze lessen zijn voor iedereen. Voor mensen van nul tot honderd procent zicht," legt Annemarie uit. "We willen de twee werelden met elkaar verbinden. Blind of ziend, we delen dezelfde passie voor dansen."