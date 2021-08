Feyenoord denkt aan Nick Viergever

In Radio Rijnmond Sport wordt de interesse van Feyenoord in Nick VIergever besproken

Feyenoord overweegt om Nick Viergever aan te trekken. De 32-jarige linksbenige verdediger is op een zijspoor beland bij PSV. Viergever moet in De Kuip de stand-in worden achter Marcos Senesi.

De geboren Capellenaar begon zijn carrière bij Sparta. In 2010 vertrok hij naar AZ. Vervolgens speelde Viergever vier jaar lang bij Ajax, voordat hij drie jaar geleden tekende bij PSV. In Eindhoven heeft Viergever nog een eenjarig contract, waardoor er een lage - of misschien wel geen - transfersom betaald zou hoeven worden.

Viergever is een goede bekende van Arne Slot, die hem graag naar Rotterdam wil halen. Het zou een opmerkelijke transfer zijn, omdat Feyenoord deze week nog Leroy Fer transfervrij liet vertrekken naar Turkije. Bovendien heeft Feyenoord in de persoon van Ramon Hendriks een jonge verdediger die ook als vervanger van Senesi zou kunnen spelen. Overigens staat niet Hendriks, maar Wouter Burger donderdagavond in de basis van Feyenoord in het duel met Elfsborg.

Ook verwacht Feyenoord op zeer korte termijn een vleugelaanvaller te presenteren. Daarnaast houdt men rekening met een eventuele verhuur van Robert Bozenik, voor wie dan een vervanger zou moeten komen.