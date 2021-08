Verdachte van doodsteken Musheraldo uit Rozenburg blijft langer vast

De 19-jarige Melvin T. uit Vlaardingen blijft langer vast. T. wordt ervan verdacht in september 2020 de 17-jarige Musheraldo de la Fuente te hebben gedood. De steekpartij volgde op een ruzie over een geleende Playstation-spelcomputer. Musheraldo had die avond juist willen bemiddelen tussen de twee ruziƫnde partijen.

De rechtbank in Dordrecht vond dat de dood van Musheraldo te veel maatschappelijke onrust veroorzaakte om de verdachte tijdelijk vrij te laten. Ook zou hij het lopende onderzoek kunnen verstoren. Er moeten nog getuigen worden gehoord. Justitie en rechtbank zijn bang dat Melvin zich met hun verhaal bemoeit.



De verdachte was aanwezig in de rechtbank in Dordrecht via een live-verbinding uit de gevangenis. Hij bood meermaals zijn excuses aan aan de aanwezige ouders van Musheraldo. "Ik heb dit niet gewild. het is zo erg dat dit is gebeurd." Eerder liet de verdachte al weten dat er sprake was van noodweer. Justitie zegt dat te betwijfelen.



De zaak wordt voortgezet in november.