Feyenoord verliest tweede duel met Elfsborg, maar verzekert zich van groepsfase Conference League

Bij Feyenoord was Wouter Burger centraal achterin de vervanger van de geblesseerde Marcos Senesi. Ofir Marciano stond op doel, bij afwezigheid van de geschorste Bijlow. Feyenoord speelde de eerste helft in Zweden in een rustig tempo, maar creëerde wel een aantal mogelijkheden. Zo werd een schot van Alireza Jahanbakhsh door Elfsborg-doelman Tim Rönning net over getikt en krulde Guus Til de bal op de lat.

Aan de andere kant kwam de thuisploeg ruim tien minuten voor rust net niet op voorsprong. Aanvaller Luis Sinisterra haalde een kopbal ternauwernood van de lijn. Even later was het alsnog 1-0. Na een overtreding van Gernot Trauner op de rand van de zestien schoot Elfsborg-aanvoerder Johan Larsson zijn ploeg met een vrije trap op voorsprong.

Kort na rust werd het zelfs 2-0 voor de thuisploeg. Na een slechte inworp van Marcus Pedersen lag de bal een paar seconden later in het net, via Alexander Bernhardsson, die de bal in de verre hoek achter Marciano binnen wist te werken. Tien minuten later kreeg Elfsborg een grote kans op 3-0, maar die stond doelman Marciano in de weg.

Aansluiting

In de daaropvolgende omschakeling maakte Feyenoord de belangrijke aansluitingstreffer. Op aangeven van Luis Sinisterra schoot Guus Til de bal binnen in de korte hoek.

Waar een slordig Feyenoord langzaamaan aan de gelijkmaker kon gaan denken, vergrootte Elfsborg een kwartier voor tijd toch weer de marge. Een schot van Marokhy Ndione werd van richting veranderd en viel zomaar binnen. Elfsborg kreeg daarna nog wel een kans op meer, maar het bleef uiteindelijk bij 3-1 in Zweden. Daarmee gaat Feyenoord in de koker tijdens de loting voor de groepsfase van de Conference League.

IF Elfsborg - Feyenoord 3-1 (1-0)

42' Johan Larsson 1-0

49' Alexander Bernhardsson 2-0

61' Guus Til 2-1

77' Marokhy Ndione 3-1

Opstelling Feyenoord: Marciano; Pedersen, Trauner, Burger, Malacia; Toornstra, Kökcü, Til; Jahanbakhsh (87' Benita), Linssen (74' Bannis), Sinisterra (74' Haps)