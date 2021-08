Twee verdachten heftige schietpartij Dordrecht weer op vrije voeten, politieagent nog in ziekenhuis

Twee van de mannen die zijn opgepakt na het schietincident woensdagavond in Dordrecht-Centrum zijn niet langer verdachten. Alleen de 38-jarige persfotograaf uit Dordrecht is nog wel verdachte. De andere twee mannen van 24 en 34 zijn in vrijheid gesteld. De 24-jarige raakte gewond en ligt nog steeds in het ziekenhuis.

Dordrecht werd woensdagavond opgeschrikt door een schietpartij waarbij meerdere kogels werden afgevuurd. Twee agenten en een 24-jarige man raakten gewond. Een van de agenten mocht vanmiddag weer naar huis, zijn collega ligt nog in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar. De man die nog vastzit, wordt na het weekend voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die bepaald of de verdachte langer vast blijft zitten.

Het is nog steeds onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld, het onderzoek is nog in volle gang. De overgebleven verdachte is een Dordtse fotojournalist, waar het volgens een collega al even niet goed mee ging. Hij zou zich verward gedragen.