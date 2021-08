Slot lacht om eventuele interesse Feyenoord in Viergever: 'Je komt elke keer met nieuwe namen'

"Maar dan moet je ook kansen creëren, daar was ik niet tevreden over. We gaven ook vrij weinig weg, tot die vrije trap vlak voor rust. Daar reageerden we wel goed op, maar met een verkeerde ingooi sta je na twee kansen 2-0 achter. Ook daarna weer een goede reactie met de goal. Op een aantal momenten hebben we niet goed en scherp verdedigd, dan weet je dat je daar tegengoals uit kunt krijgen."

Slot koos donderdagavond, net als tegen Go Ahead Eagles, voor Wouter Burger centraal achterin als vervanger van de geblesseerde Marcos Senesi. En dus niet voor Ramon Hendriks. "Wouter is daar afgelopen zondag ingevallen en heeft daar de hele voorbereiding gespeeld. Dus vond ik het geen onlogische keuze. Ik vind dat Ramon de laatste weken een goede indruk maakt, maar hij had het in de voorbereiding lastig met het verschil in niveau. Wat ook niet zo gek is, als je van een club uit de eerste divisie komt. Hij vult het steeds beter in, het ligt dicht bij elkaar."

Viergever

Mogelijk heeft Slot er wat betreft verdedigers binnenkort een nieuwe keuze bij. Eerder deze donderdag meldde Rijnmond dat Feyenoord overweegt PSV-verdediger Nick Viergever (32) aan te trekken.

"Je komt bijna elke keer als ik hier zit weer met nieuwe namen", lacht Slot, als hem door verslaggever Dennis van Eersel naar Viergever gevraagd wordt. "Wij houden onze ogen en oren open op de transfermarkt, maar om nou op alle namen in te gaan... Ik denk dat Frank (Arnesen), Mark (Koevermans) en Toon (van Bodegom) weten op welke positie ik er graag spelers bij wil. Het is heel belangrijk dat zij dat weten, en iets minder belangrijk dat jij dat weet."

