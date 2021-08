Til na Elfsborg-Feyenoord: 'We voetbalden niet om een goal te maken'

Ondanks de nederlaag in Zweden plaatste Feyenoord zich wel gewoon voor de groepsfase van de Conference League, dankzij de 5-0 overwinning in De Kuip vorige week. "De eerste helft had ik het gevoel dat we best redelijk aan het ballen waren, maar het was alsof de trainer een paar pionnen had neergezet: en ga maar positiespel spelen", vervolgt Til over Elfsborg-Feyenoord. "Als wij vandaag meer loopacties achter de verdediging hadden gemaakt, waren we gevaarlijker geworden."

De middenvelder, verantwoordelijk voor Feyenoord's enige treffer in Zweden, wil de nederlaag niet wijten aan de riante uitgangspositie. "Dat wil je vooraf voorkomen, dan kun je ook niet na de wedstrijd zeggen dat dat het wel zou zijn. We hameren erop: gasten, we willen deze wedstrijd gewoon winnen. We balen dat dat niet gebeurt, maar uiteindelijk win je over 180 minuten met 6-3. Dan moet je gewoon tevreden zijn denk ik."

Kunstgras

Ook het Zweedse kunstgras was voor Til in ieder geval geen reden voor de nederlaag. "Ik vind het persoonlijk heerlijk om op te spelen, ik ben echt van de kunstgrasgeneratie. Je hebt nergens last van, de bal springt niet opeens op en ik heb ook nooit echt last van m'n knieën. Maar volgens mij ben ik de enige in Nederland die dat vind."

