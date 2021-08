Van prematuur naar volwaardige zeehond: de eerste pups van het seizoen worden uitgezet

Nog vol in de puppydons en met wonden op zijn kopje. Er was niet veel meer over van Mucky Pup, de zeehondenpup die in mei bij Ouddorp werd gevonden. Het dons is inmiddels weg en Mucky weegt een goeie 35 kilo. Hoog tijd dus om weer terug te keren naar zee, samen met een aantal andere pups die er ook klaar voor zijn. Het strand is uitgelopen om de zeehonden te kunnen zien en daar heeft A Seal al rekening mee gehouden. De plaats waar de zeehonden worden uitgezet is afgezet met touw.

'Brok in mijn keel'

Steef van Velzen moet er toch even van slikken als hij 'zijn' Mucky naar zee ziet kruipen. "Toen we hem naar de wagen tilden, kwam hij nog even tegen me aanzitten en dan kijkt die je met die grote kralen aan. Ze praten gewoon tegen je." Steef heeft vanaf het begin af aan voor Mucky gezorgd en dat schept een band. "Ik gaf hem vis, verschoonde zijn hok en zorgde ervoor dat hij genoeg beweging kreeg."

Steef heeft door Mucky de smaak te pakken en gaat binnenkort een nieuwe zeehond in het verblijf van A Seal adopteren en verzorgen. "Ik heb hem al gezien. Het is een heel leuk beestje!"