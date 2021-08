Weer van vandaag: zon en bewolking

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af en voornamelijk in het oosten van de regio valt er een enkele regenbui. Het wordt vanmiddag 19 graden. Er staat een matige en aan zee (vrij) krachtige noordenwind, windkracht 3 tot 6.

Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 13. De noordenwind waait zwak tot matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is het wisselend bewolkt en valt er landinwaarts plaatselijk een bui. De temperatuur loopt op naar 20 graden en de noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5.

Vooruitzichten

Op zondag is er veel bewolking aanwezig en valt er vooral in het oosten van de regio een bui. Vanaf maandag wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het vrijwel droog. Het wordt in de middag maximaal 20 graden. Langs de kust staat een vrij krachtige noordenwind.