Dordrecht viert 25 jaar stedenband met Kameroense stad: 'Verrijkend om over eigen dijken heen te kijken'

Dordrecht viert dat de stad 25 jaar lang een stedenband heeft met de Kameroense stad Bamenda. De band ontstond begin jaren 90, tijdens een conferentie voor Nederlandse en buitenlandse gemeenten. Wat volgde waren samenwerkingen tussen ambtenaren, kerken, ziekenhuizen, koffiecoöperaties en scholen. "Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een samenwerking geweest."

Dat zegt Nienke Blauw, coördinator van de stichting Dordrecht-Bamenda. De omvang van de steden verschilt - Dordrecht telt 120.000 inwoners tegenover meer dan een half miljoen in Bamenda - maar de karakters nog meer. "Het verrijkt je leven als je over je eigen grenzen en dijken heen kijkt", zegt Blauw.

Samenwerken met Nederland

Op een conferentie in 1993 voor Nederlandse en buitenlandse gemeenten raakte oud-wethouder Piet Janse van Dordrecht aan de praat met de toenmalige burgemeester van Bamenda. Hij had voor het bouwen van een brug hulp nodig om te voorkomen dat delen van de stad onder water liepen. "Nederland stond bekend als een land met een goed watermanagement dus hij zag een samenwerking met een Nederlandse gemeente wel zitten."

Het hebben van een stedenband met een Europese stad was niet ongewoon in de jaren negentig. Tegelijkertijd groeide vanuit Nederlandse gemeenten de interesse een band aan te gaan met een stad in Oost-Europa, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. De band tussen Dordrecht en Bamenda was een uiting daarvan.

In 1996 werd de band officieel, na drie jaar lang projectmatig te hebben gewerkt. "De gemeente besloot toen om het niet alleen een feestje te maken van ambtenaren, wethouders en burgemeesters, maar ook een vriendschapsband tussen twee steden. In dat jaar werd de stichting opgericht en zijn er verschillende samenwerkingsverbanden van start gegaan."

'Levendige uitwisseling tussen vrouwen'

Bamenda heeft het meeste gehad aan Dordrecht, zegt Blauw, maar ook andersom betekende de Kameroense stad veel. "Tussen vrouwengroepen in Dordrecht en Bamenda is een levendige uitwisseling tot stand gekomen waar vooral vrouwen in Dordrecht veel aan hebben gehad. De manier waarop in Bamenda aandacht wordt gevraagd voor vrouwenrechten is een inspiratie geweest. Maar ook in algemene zin verrijkt het je leven als je kijkt naar mensen die op een andere manier leven. Iedereen die in Bamenda is geweest, zal dat bevestigen."

Sinds 2017 wordt het westelijk deel van Kameroen waar Bamenda ligt geteisterd door een burgeroorlog. Je zou zeggen dat deze oorlog alles overheerst, maar dat is niet zo volgens Blauw. "Mensen hebben een enorme veerkracht om door te gaan met wat ze willen doen in het leven. Dat is iets waar ik iedere keer weer verbaasd over ben."