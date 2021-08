Afghaans-Nederlandse chirurg probeert collega's in Kaboel te helpen ontsnappen: 'Eén van hen is al geëxecuteerd'

Nu de laatste evacuatievliegtuigen opstijgen vanaf het vliegveld van Kaboel, zien Afghaanse-Nederlanders die nog vastzitten in het land hun laatste ontsnappingskans verdampen. Honderden van hen zitten nog vast in het land. Vrienden en familie in Nederland voelen zich machteloos om te helpen, zo ook de Afghaans-Nederlandse chirurg Edris Mahtab. Vanuit de Afghaans-Nederlandse stichting KEIHAN probeert hij momenteel een groep lokale bestuursleden in veiligheid te brengen: "Het is een hel op aarde."

De situatie die zich momenteel in Afghanistan afspeelt is voor Edris maar al te herkenbaar. Zelf ontvluchtte hij het land in de jaren negentig uit angst voor de taliban. In Nederland kon hij een opleiding volgen, en schopte hij het uiteindelijk tot hart-longchirurg in het Erasmus MC in Rotterdam. Toch bleef zijn hart in Afghanistan. Dat leidde ertoe dat hij in 2005, samen met een groep Afghaans-Nederlandse geneeskundestudenten, Stichting KEIHAN heeft opgericht.

De stichting zet zich sindsdien in voor het bevorderen van de Afghaanse gemeenschap in Nederland, maar werkt ook op verschillende vlakken mee aan de wederopbouw van het door oorlog verwoeste Afghanistan. Zo heeft de stichting in het verleden Afghanen naar Nederland gehaald om hier op te leiden. Die groep vormt het lokale bestuur van stichting KEIHAN in Afghanistan. "Zij zijn teruggestuurd naar Afghanistan voor de wederopbouw, voor de zaken waar wij voor staan, zoals democratie en vrijheid. En nu, terwijl wij hier veilig zitten, zitten zij daar. Dat geeft ons een ontzettend schuldgevoel", vertel Edris.

Momenteel zitten honderden Afghanen die in het verleden met de Nederlandse regering hebben gewerkt nog vast in het land. Ook de lokale bestuursleden van de stichting kunnen geen kant op. "Hun situatie is een hel", zegt Edris. "En ik vrees dat dat zo blijft, en dat het voor achterblijvers nog erger en nog onzekerder wordt."

Geen enkele mogelijkheid om de grens over te gaan

De groep lokale bestuursleden van stichting KEIHAN waar Edris contact mee heeft, bestaat uit slechts een handjevol personen. Meer zijn er wel, maar door de escalerende chaos in het land is het nagenoeg onmogelijk om contact te krijgen met de rest, legt Edris uit. "Vanuit onze stichting hebben we slechts zeven mensen kunnen vinden. Van de rest weten we niet waar ze zijn. Ook niet of ze zich binnen of buiten Afghanistan bevinden."

Hoewel de taliban een poging doet om gematigder over te komen dan in de jaren negentig, lijkt er in de praktijk weinig te zijn veranderd. Mensen die de sharia-wetgeving overtreden, worden gesommeerd zich te melden bij de taliban. Zo ook de groep die Edris probeert te helpen. "Eén van hen heeft een brief gekregen van de taliban waarin staat dat hij zich met onwettige zaken heeft beziggehouden, namelijk met educatie van studenten. Dat zou tegen de sharia zijn. Tegen hun wetgeving."

Loze dreigementen zijn het niet. Eén van de artsen waar stichting KEIHAN in Afghanistan mee heeft samengewerkt werd een week geleden door de taliban gearresteerd. Vier dagen geleden werd hij geëxecuteerd. De groep die Edris probeert te helpen is inmiddels noodgedwongen ondergedoken in hun eigen huizen.

"Eén van hen is uit Kaboel weggegaan en houdt zich nu schuil op een andere plek, maar waar dat is kan ik niet zeggen. Hij heeft geprobeerd richting Pakistan of Iran te ontsnappen, maar dat is op dit moment onmogelijk", vertelt Edris. Sinds de taliban de macht heeft gegrepen worden de landsgrenzen van Afghanistan streng bewaakt, waardoor vluchtende Afghanen als ratten in de val zitten. "Het probleem is dat er geen enkele mogelijkheid is om over de grens te gaan. Die gebieden zijn volledig onder controle van de taliban", vertelt Edris.

Radeloze Afghanen grijpen iedere mogelijkheid aan om te ontsnappen, waardoor criminele elementen op de loer liggen. Mensensmokkelaars bieden aan om mensen tegen betaling over de grens te krijgen, richting Iran bijvoorbeeld. Maar die pogingen lopen volgens Edris zelden succesvol af. "Het is een behoorlijke afstand als je van Kaboel naar Iran moet, maar mensen zijn wanhopig", zegt hij somber.

Evacuatie had beter gekund

De taliban heeft buitenlandse machten opgeroepen om alle evacuatiepogingen per 31 augustus stop te zetten, maar door de aanslagen bij het vliegveld van donderdag lijkt daar eerder een einde aan te komen. Die aanslagen zijn opgeëist door de radicale extremisten van Islamitische Staat Provincie Khorasan (ISKP). Die groep voert al jaren aanvallen uit op de Afghaanse regering, en nu dus ook op diens opvolger: de taliban.

Of de aanslagen op zich de reden zijn dat de evacuaties zijn stopgezet durft Edris niet met zekerheid te zeggen. "We hebben gisteren met de aanslagen gezien hoe onveilig het gebied is. Aan de andere kant is dit natuurlijk ook een afspraak die al eerder is gemaakt", zegt hij, verwijzend naar de einddatum van 31 augustus. Dat leidt er bij Edris ook toe dat hij vraagtekens zet achter de voorbereidingen die door de Nederlandse overheid zijn getroffen.

"Tijdens de onderhandelingen is gezegd op welke datum men weggaat. Wat wij zo triest vinden is dat er daarbij geen enkel beleid is gevormd over wat er moet gebeuren met de mensen die achterblijven", vertelt hij. "Dat is ontzettend triest en pijnlijk om te zien, want we wisten al langer dat de buitenlandse troepenmacht zou vertrekken. We wisten van tevoren al dat er meerdere steden vielen, en er waren zelfs al verhalen dat mensen in andere steden geterroriseerd werden, zeker mensen die met buitenlandse troepen of organisaties hebben gewerkt. Toch hebben heel veel aanvragen van deze mensen langer geduurd."

Edris benadrukt dat hij de regering dankbaar is dat veel mensen het land hebben weten te ontvluchten, maar zijn teleurstelling steekt hij desalniettemin niet onder stoelen of banken. "Er zijn in Nederland echt wel een aantal groepen die ontzettend hun best hebben gedaan om er het beste van te maken, maar ik moet zeggen dat ik zelf als Afghaanse-Nederlander niet heel trots ben op hoe het is verlopen. Deze mensen hebben vijftien jaar lang met ons samengewerkt. Zij hebben op de frontlinie gestaan. Ik ben zeer dankbaar aan het Nederlandse volk en de overheid dat ze nog honderden mensen hebben kunnen redden, maar het had echt beter gekund."

'Mensen moeten hun kinderen van boven de 18 achterlaten'

Vanuit Nederland kan Edris weinig betekenen voor zijn contactpersonen in Afghanistan, en dat raakt hem. Naar eigen zeggen wordt het werk van de stichting nauwelijks ondersteund door de Nederlandse overheid. "Wij proberen deze mensen te helpen en doen hartstikke ons best, maar we horen van niemand wat. Geen bericht of e-mail dat die mensen op de lijst komen."

Ondanks herhaalde pogingen lukt het de stichting niet om contact te leggen tussen de ministeries die bij de evacuatie betrokken zijn en hun groep. "De 7 die we hebben kunnen traceren hebben we meteen aangemeld bij de instanties om ze te laten evacueren. Ze zijn nu allemaal ondergedoken en vrezen voor hun leven", zegt Edris. "En dan hoor je om je heen dat als je goede contacten hebt, je mensen op een evacuatielijst krijgt. Onze mensen in Kaboel zeggen dat er bij de gate wordt gezegd dat ze hun kinderen van boven de 18 moeten achterlaten. Dan denk je: hoe kan dit? Waar zijn we mee bezig", vraagt Edris zich af. "Wat voor horror is dit?"

Meer kan de stichting op het moment niet doen. Het contact met hun mensen in Afghanistan is sporadisch, en ieder moment van stilte doet Edris vrezen voor het ergste. "Wij hebben al onze contacten en netwerken gebruikt om hen te helpen. Het enige dat we horen is dat hun zaak in behandeling is. We weten niet of ze op de lijst hebben gestaan. Ze hebben nooit een bericht gehad dat ze aangemeld zijn."

Gezien de chaos in Kaboel en de snelheid waarmee de situatie daar verandert, ziet Edris momenteel weinig reden om optimistisch te zijn. "Ik vrees dat wij het niet voor elkaar krijgen om hen te evacueren. Ik vrees dat er geen kans is voor deze mensen."