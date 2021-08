Rapper Helderheid geëerd met monument: 'Zijn boodschap over racisme is nog steeds relevant'

Oom Lloyd en moeder Joany kijken vol trots naar het imposante monument voor Breyten. Metaalwerkers zijn in een loods druk bezig met de laatste loodjes. Het kunstwerk van staal is zeker vier meter hoog. De zuil is versierd met Kaaiman-tanden, de songtekst van het nummer Progressie en het logo van rapper Helderheid. "Er komen ook elementen uit de Surinaamse houtsnijwerkkunst in voor. Zoals de driehoeken en de tong, die bekend staan als de tanden van de Kaaiman. Als die tanden niet goed met elkaar samenwerken dan komt de tong er tussen." In zijn teksten is verbinding ook een belangrijk thema. "Je moet je niet laten stoppen."

De moeder en oom van Helderheid in gesprek met de maker van het monument | Foto: Esther Schalkwijk

"Op zijn 18e vertelde Breyten dat hij rapper wilde worden. Daar had ik even moeite mee. Maar daarna zei ik: 'Word een rapper met een goede boodschap. Toen heb ik het losgelaten", vertelt moeder en gospelzangeres Joany. Ze heeft haar zoon altijd op het hart gedrukt om positieve teksten te maken, die zorgen voor verandering in de maatschappij. "Dat hij dat ook echt is gaan doen, is voor mij heel bijzonder. Zijn teksten inspireren jongeren om niet op te geven." Ze hoopt dat mensen daar ook nu nog naar luisteren en met elkaar in gesprek gaan. "Jongeren op de straat noemen elkaar broer, niffo en omhelzen elkaar. Dan denk ik: waarom besteden we niet meer aandacht aan deze groep. Laten we samen een boks met elkaar maken."

Kijk hier naar de reportage over rapper Helderheid met beelden van het monument

"Zijn teksten zijn tot de dag van vandaag relevant. Het is een sterke boodschap", vindt ook woordkunstenaar Y.M.P. "Helderheid is overleden in 2004 en we leven nu in 2021. Dat betekent dat je tijdloze muziek hebt gemaakt. Dat is niet voor iedere artiest weggelegd. Hij vertelt verhalen met een Rotterdams tintje en een boodschap van hoop in donkere dagen. Dat is ook een thema waar ik veel mee bezig ben. Hoop geeft je perspectief."

De naam HELDERHEID is een afkorting voor 'Hoor Elke Les Die Een Reden Heeft En Ignoreer Dwaasheid'. Na het onverwachte overlijden van Breyten namen vrienden het initiatief tot het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat. Daar komt nu het monument bij. Het kunstwerk voor de Rotterdammer wordt zondag ingehuldigd met optredens. Ook wordt de Helderheid-bokaal uitgereikt aan jong talent.