Excelsior heeft weinig problemen met Jong Ajax en is drie duels op rij ongeslagen

Na veertien minuten ging de bal al op de stip. Excelsior-aanvaller Thijs Dallinga werd volgens scheidsrechter Joey Kooij in het zestienmetergebied foutief neergelegd door Rio Hillen, terwijl het erop leek dat de centrale verdediger van Jong Ajax de bal speelde. Reuven Niemeijer pakte het cadeautje alleen niet uit: zijn strafschop werd knap gepakt door Jong Ajax-doelman Jay Gorter.

Thijs Dallinga troost Reuven Niemeijer na zijn gemiste strafschop bij Jong Ajax-Excelsior | Foto: Orange Pictures - Hans van der Valk

Halverwege de eerste helft mocht Redouan El Yaakoubi vrij aanleggen. Een afgeweken bal belandde voor zijn voeten, maar de centrale verdediger zette geen kracht achter zijn poging. Jong Ajax noteerde in de eerste helft na deze kansen van Excelsior twee schoten. Zo schoot Naci Ünüvar in het zijnet en pakte Excelsior-keeper Stijn van Gassel gemakkelijk het schot van Kenneth Taylor.

Vlak voor de rust noteerde Excelsior een zeer grote kans. El Yaakoubi had wederom de Kralingers op voorsprong kunnen schieten. De aanvoerder van Excelsior schoot vier minuten voor de rust een opgelegde kans echter naast.

Prachtige goal Azarkan

Excelsior kwam uitstekend uit de kleedkamer voor de tweede helft. Via een hoekschop van Julian Baas kopte Dallinga op de lat, waarna de bal terug in het veld belandde. El Yaakoubi pikte die op en zijn poging ging via de binnenkant van de paal in het doel van Jong Ajax (0-1). De derde kans voor de centrale verdediger was nu wel raak.

Na deze voorsprong had Excelsior weinig problemen met de thuisploeg. Jong Ajax creëerde nauwelijks kansen. De Kralingers hadden de defensieve zaken zeker op orde. Via Marouan Azarkan had Excelsior vlak voor het uur voor de tweede keer kunnen scoren. De aanvaller trapte de bal echter in het zijnet. Rond de zeventigste minuut noteerden beide teams een kans. Christian Rasmussen trapte de bal naast namens Jong Ajax. Dallinga knalde zijn schot nipt over.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was de 0-2 voor Excelsior. Azarkan mocht alleen op het doel van Jong Ajax af, sleepte de bal heerlijk mee en rondde vervolgens heel fraai af. De thuisploeg deed vlak voor tijd nog iets terug uit een strafschop. Kenneth Taylor schoot vanaf elf meter de 1-2 binnen, maar het mocht voor de Amsterdammers niet meer baten.

Daarmee behaalde Excelsior de tweede overwinning van het seizoen. De ploeg is nu drie duels op rij ongeslagen na de 2-1 uitzege bij Roda JC en het 1-1 gelijkspel in eigen huis tegen FC Volendam.

Jong Ajax - Excelsior 1-2 (0-0)

49' 0-1 Redouan El Yaakoubi

76' 0-2 Marouan Azarkan

89' 1-2 Kenneth Taylor (penalty)

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans, El Yaakoubi, Nieuwpoort, Aberkane; Baas, Niemeijer (90+1' Vlasenko), Wieffer, Eijgenraam; Dallinga (81' Duku), Azarkan (81' Gouda)