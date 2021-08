Joshua Eijgenraam grijpt zijn kans bij Excelsior: 'Hij is het cement tussen de stenen'

Vanaf het eerste fluitsignaal is Eijgenraam tegen Jong Ajax niet te stoppen. Hij trekt en sleurt heel het veld over. De middenvelder jaagt heel wat af. Eijgenraam pakt voor Excelsior de ballen af, waarna hij die meegeeft aan zijn creatieve teamgenoten. Zelf krijgt Eijgenraam in blessuretijd nog een kans op een assists of doelpunt, maar dat is hem uiteindelijk niet gegeven. "Ik zat er helemaal doorheen", geeft Eijgenraam na de wedstrijd toe.

Vorig seizoen mocht hij op de trainingen al aan het eerste van Excelsior ruiken. In het thuisduel met Jong AZ debuteerde de middenvelder zelfs, maar daar bleef het voor hem bij. Dit seizoen verscheen Eijgenraam al vier keer in de basis van de Kralingers. "In de voorbereiding kreeg ik mijn kans. Gelukkig is dat tot de dag van vandaag goed gegaan", zegt Eijgenraam.

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-middenvelder Joshua Eijgenraam na de wedstrijd bij Jong Ajax. De tekst gaat verder onder de video:

Eijgenraam is een box-to-box-speler: "Ik denk dat ik de verdedigende rol op het middenveld goed oppak. Dat zegt de trainer ook. Ik moet dat van hem blijven doen."

'Cement tussen de stenen'

Die trainer van Excelsior, Marinus Dijkhuizen, is inderdaad te spreken over zijn jonge middenvelder. Hij heeft Eijgenraam de kans gegeven. "Als er iemand is die mij heeft verrast, dan is hij het", geeft Dijkhuizen toe. De keuze voor Eijgenraam was volgens hem wat noodgedwongen, omdat de selectie niet breed is. "Maar hij is het cement tussen de stenen. Eijgenraam pakt de bal af, levert die in en corrigeert. Dat vind ik heel knap als je dat bijna honderd minuten kunt doen."

Kijk hieronder naar het interview met Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen over Joshua Eijgenraam. De tekst gaat verder onder de video:

Momenteel heeft Dijkhuizen geen redenen om Eijgenraam uit de basis van Excelsior te halen: "Hij staat al vier keer in de basis. Een winnend team verander je niet zo snel. Voorlopig staat hij daar prima."

Weerbericht

Ook Marco van Lochem, hoofd jeugdopleiding van Excelsior, is te spreken over de ontwikkeling van zijn jeugdspeler. Hij maakte Eijgenraam sinds 2014 al mee op Woudestein. "Eijgenraam heeft een groot loopvermogen en een goed hart van het team. In de kleine ruimtes kan het nog wel beter", licht Van Lochem toe. Hij omschrijft de middenvelder als een harde werker. "Eijgenraam gaat door muren heen als het moet."

Het karakter van Eijgenraam vergelijkt Van Lochem met een weerbericht. "Het is druistig en stormachtig, maar achter de wolken schijnt de zon. Je ziet dan de glimlach op zijn gezicht verschijnen", vertelt Van Lochem.

Eijgenraam is niet de enige speler van Excelsior die in de afgelopen seizoenen zijn kans in het eerste heeft gegrepen. Zo staat Julian Baas vaak in de basis en maakte Nathan Tjoe-A-On in het vorige jaar een sterke ontwikkeling door. Net als Eijgenraam komen Baas en Tjoe-A-On uit de sterke 2001/2002-lichting, waar Excelsior veel in heeft geïnvesteerd. "Bovendien zie je in de afgelopen jaren veel spelers doorstromen naar andere clubs in het betaalde voetbal, zoals Youri Baas en Danilho Doekhi die naar Ajax zijn gegaan", zegt Van Lochem.

Als het aan Van Lochem ligt, dan blijft het hier niet bij. De hoofd jeugdopleiding van Excelsior verwacht ook veel van de lichting uit 2004. "We gaan gegarandeerd de komende jaren talenten zien doorstromen", benadrukt hij.

Leergierig

Eijgenraam speelt als sinds 2014 voor de jeugd van Excelsior. "Het is een mooie club", zegt Eijgenraam. De middenvelder hoopt in Kralingen veel minuten te maken. Aan zijn gedrevenheid en leergierigheid zal het in elk geval schorten. "Het ligt aan mezelf hoe ik train. Ik vraag veel aan de trainers. Zij leren mij elke dag van alles."