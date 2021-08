Rotterdammer voor rechter na op Twitter bedreigen raadsleden rondom Feyenoord City

Een 34-jarige Rotterdammer wordt verdacht twee raadsleden via sociale media te hebben bedreigd omdat hij het niet eens is met de plannen rondom Feyenoord City. Slachtoffers waren Christine Eskes (CDA) en Chantal Zeegers (D66). De man staat volgende week voor de rechter.

De man zou zijn bedreigingen hebben geuit via Twitter. Dat gebeurde in de aanloop naar de openbare vergaderingen over het plan Feyenoord City. De bijeenkomsten werden na bedreigingen uitgesteld, omdat de veiligheid van betrokkenen niet kon worden gegarandeerd. Ook werd het stadhuis aan de Coolsingel extra beveiligd.

De Rotterdammer zou onder meer hebben geschreven: "Stel nou dat de driehoek de inspreekdagen extreem beveiligd met politie, mobiele eenheid bla bla bla. Dan hebben wij dus alle tijd om ongestoord een huis bezoekjes te brengen en wat rond te snuffelen tussen hun spullen?"

En hij zou hebben geschreven: "Best raadsleden, k ben Barry 34 jaar en kom van zuid. Vroeger een persoon vermoord. Maar als feyenoord city doorgaat zouden dat er wel eens iets meer kennen worden .. #Stopfeyenoordcity"

Ook zou hij hebben getikt: "Misschien maar even op bezoek in Rotterdam Alexander voor een goed gesprek......dames?".

Het is onduidelijk of de Rotterdammer de eerste of de enige is die zich moet verantwoorden voor de bedreigingen aan raadsleden.

Witwassen

Hij staat overigens ook terecht voor witwassen. Hij zou in 2020 duizenden euro’s crimineel geld bij zich hebben gehad.