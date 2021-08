Feyenoord loot Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa in Conference League

Vanaf 16 september zal Feyenoord dus op zijn minst zes wedstrijden spelen in de nieuwe Conference League. Feyenoord plaatste zich via drie voorrondes voor de poulefase. FC Drita, FC Luzern en IF Elfsborg werden verslagen.

De finale van de Conference League zal op 25 mei in het Albanische Tirana zijn.

Meer weten over de Conference League? Dennis van Eersel legt het uit in onderstaande video;