Dit kunnen we verwachten van de Europese tegenstanders van Feyenoord

Slavia Praag is de regerend landskampioen van Tsjechië en is groepshoofd in poule E. De Tsjechen verloren in de voorronde van de Champions League van Ferencvaros en daarna in de play-offs van de Europa League van Legia Warschau. In Praag werd het 2-2 en in Polen verloor Slavia Praag met 2-1.

De bekendste speler van Slavia Praag is Mick van Buren. De kleinzoon van Theo Laseroms ging acht jaar geleden van Excelsior naar het Deense Esbjerg om vervolgens in 2016 te tekenen bij Slavia Praag. Daar werd de aanvaller tussentijds verhuurd aan ADO Den Haag en Ceske Budojovice.

In de Tsjechische competitie heeft Slavia Praag al hun vier wedstrijden gewonnen en heeft het een doelsaldo van tien goals voor en slechts één tegen.

Vorig jaar werd Slavia Praag in de kwartfinale van de Europa League uitgeschakeld door Arsenal. Twee jaar ervoor reikte het ook tot de laatste acht in hetzelfde toernooi. Toen was Chelsea te sterk.

Union Berlin

De meest uiteenspringende tegenstander is misschien wel Union Berlin. De Duitse tegenstander, bekend om de fanatieke aanhang, doet pas voor de derde keer uit de clubhistorie mee aan een Europees toernooi.

Union Berlin zou in 1969 in de Europa Cup II uitkomen tegen Spartak Sofia, maar trok zich voor het toernooi begon terug. In het seizoen 2001/2002 kwamen ze wél twee wedstrijden uit.

In de eerste ronde versloeg het FC Haka over twee wedstrijden. In de tweede ronde werd het uitgeschakeld door Litex Lovetsj. De latere winnaar van de UEFA Cup van dat seizoen was natuurlijk Feyenoord.

De Duitsers werden afgelopen seizoen zevende in de Bundesliga en dat is sinds dit jaar genoeg voor een plek in de play-offs van de Conference League. Daarin versloeg de ploeg uit Berlijn KuPs Kuopio eenvoudig met 0-4 en 0-0.

Opvallend is dat Union Berlin pas sinds twee seizoenen weer terug is op het hoogste niveau in Duitsland. Daarvoor speelde het tien jaar in de Tweede Bundesliga, daarna drie jaar in de Derde Bundesliga en in het seizoen 2005/2006 in de Oberliga Ost, wat vergelijkbaar is met de Derde Divisie in Nederland.

Bij Union Berlin spelen twee bekenden voor het Nederlandse voetbal. Oud-ADO Den Haag-speler Sheraldo Becker en natuurlijk oud-Spartaan Rick van Drongelen.

In het stadion van Union Berlin kunnen ruim 22.000 mensen.

Maccabi Haifa

Net als Slavia Praag is ook Maccabi Haifa landskampioen, maar dan in Israël. Daarom mochten zij aan de voorrondes van de Champions League meedoen, maar zij verloren direct van Kairat Almaty uit Kazachstan. Via overwinningen op Dinamo Tblisi, HB uit de Faeröer Eilanden en het Azerbeidzjaanse Neftci Bakoe kwamen de Israëliërs alsnog in de Conference League terecht.

In Haifa is de inmiddels 33-jarige Tjaronn Chery een van de grootverdieners en blikvangers. In Nederland speelde hij onder meer voor FC Twente, ADO Den Haag en FC Groningen, voordat hij in 2015 de wereld over reisde. Chery speelde bij Queens Park Rangers, Ghuizou Zhicheng in China en het Turkse Kayserispor. Ook voormalig Feyenoord en Sparta-spits Michiel Kramer stond onder contract bij Maccabi Haifa.

Mogelijkheden

Het wordt voor Feyenoord geen gemakkelijke opgave om te overwinteren. De nummer één van de groep plaatst zich bij de laatste 16 ploegen van de Conference League. De nummer twee speelt in een tussenronde tegen een nummer drie uit een poule uit de Europa League.

Ook al is het nog onduidelijk of er uitpubliek welkom is, hebben we toch nog wat toeristische informatie voor de Feyenoord-supporter. Gemeten vanaf De Kuip rijd je in 9,5 uur naar Praag en is het zo'n 7 uur naar Berlijn. In 4,5 uur vlieg je van Amsterdam rechtstreeks naar Haifa, maar let op met boeken. Tickets variëren van 80 euro tot een kleine 400.

Voor die ene supporter die van plan is om bier te drinken tijdens de trip: een halve liter in Berlijn kost 4 euro, in Israël 3,40 euro en in Praag 1,20 euro.