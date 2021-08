Rogier Dorsman pakte goud op zijn eerste zwemafstand: 'Ik had in drie uur tijd 150 appjes'

Hij is heel trots, maar heeft ook een beetje een gek gevoel nu het eindelijk zo ver is. Rogier Dorsman uit Heerjansdam zwom donderdag zijn eerste afstand: de 400 meter vrije slag, en won meteen een gouden medaille. "Dit is het toernooi waar je jaren naartoe werkt."

Goud winnen is nog bijzonderder dan Rogier had gedacht. "Ik weet een beetje hoe het gaat, als in: ik ben twee jaar terug wereldkampioen geworden. Maar de Spelen... dat is waar je al die jaren voor traint en het doel van elke sporter. Als het dan zover is en je op het podium staat en het Wilhelmus hoort, heb je wel een heel gek besef-momentje: yes, we did it!"

Het was geen close finish, de zwemmer lag ruim drie seconden voor op de nummer twee. Toch was het nog even heel spannend. "Ik maakte het mezelf nog lastig, doordat ik het keerpunt op 250 meter bijna mist. Die tikte ik nog net met m'n grote teen aan. Daardoor miste ik de afzet en kwam ik helemaal stil te liggen. Het is maar net goed gegaan."

Vrijdag staat de 100 meter rugslag op het programma. De meeste kans op goud heeft Rogier op de 400 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag. "Op de andere afstanden heb ik in principe kans op een medaille, maar het is lastig inschatten hoe goed de tegenstanders zijn."

Tussen de wedstrijden en het trainen door hoeft de zwemmer zich niet te vervelen: Ik had in drie uur tijd 150 berichten op WhatsApp. Daar was ik wel even mee bezig om die te beantwoorden."