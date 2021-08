Fraser ergert zich aan oneerlijke zaakwaarnemers, werkweigering spelers en Mark-Jan Fledderus

Als Henk Fraser klaar staat voor het interview wordt er gedold. Z'n favoriete slippers die hij zelf ooit pikte van Tim Matavz zijn kwijt en Tom Beugelsdijk reageerde teleurgesteld dat hij weer niet opgeroepen is voor Oranje. Maar zodra het over het Sparta gaat, wordt Frasers blik serieus. Hij ergert zich. Niet aan het feit dat er onrust is, omdat meerdere clubs vlak voor het sluiten van de transfermarkt hengelen naar zijn bepalende spelers. "Dat was al zo, toen ik nog speelde. Daar hebben mijn oude trainers ook mee moeten dealen."

Fraser heeft met name moeite met de gang van zaken. De handelswijze van FC Groningen bijvoorbeeld. Vorig jaar brachten zij het hoofd van Abdou Harroui op hol, nu doen ze hetzelfde met Laros Duarte. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus biedt een bedrag voor de middenvelder dat volgens Sparta veel te laag is. Fraser: "Ik kan niet ontkennen dat onze vriend Fledderus ons al een hele tijd stoort. Maar goed, ook dat is onderdeel van het vak. We hebben ook niet dezelfde belangen. En dat het mij irriteert is mijn probleem."

Praatsessies

Urenlang praat hij met zijn meest gewilde spelers. Fraser doet er alles aan om de rust op het Kasteel terug te laten keren. Het kost energie. Fraser weet dat Sparta een opleidingsclub is en heeft er ook geen problemen mee dat er aan spelers wordt getrokken. "Wat voor mij wél nieuw is - en dat heb ik als trainer en als speler nog niet eerder meegemaakt - is dat spelers in die periode ook niet inzetbaar zijn. Dat je niet kan spelen en trainen, omdat je kop er niet bij is. Dat zie ik overigens niet alleen bij Sparta, maar ook bij andere clubs. Ergens is het er zo ingegroeid. Dat we het heel normaal zijn gaan vinden dat spelers weigeren te spelen."

Dit probleem ligt niet alleen bij de spelers. Ook hun omgeving heeft volgens Fraser niet altijd een positieve invloed op hen. "Een aantal zaakwaarnemers vind ik top. Maar bij sommigen heb ik het gevoel dat het hen om de knaken gaat en dat ze niet helemaal in het belang van de speler werken. Daar zal ik ook wel gezeik over krijgen, want ik kan het niet aantonen."

"Ja, die irritatie zit mij zeker dwars. Iedereen heeft ambities en die kan ik altijd respecteren. Maar je kan niet je ploeggenoten in de steek laten. Nogmaals, ergens is het erin gegroeid en is dat nu de maatstaf", spreekt Fraser.

Nieuwe situatie

Als Fraser wordt gevraagd of Duarte zich wel kan opladen voor Sparta, blijft het kort stil. Dan zegt Fraser: "Ik heb bij hem wel het gevoel dat hij wil gaan spelen. En zo traint hij ook. Ook bij de andere spelers voor wie interesse is, heb ik het gevoel dat het bij hen wel ok is. Maar er gaat wel heel veel om in hun hoofd. En dat kan ik hen niet kwalijk nemen. Het is een nieuwe situatie voor Sparta. We hebben iets unieks voor elkaar gekregen en dan is het logisch dat er gekeken wordt naar die spelers die het fantastisch gedaan hebben."

Zonder aanvoerder Adil Auassar, die vermoedelijk niet lang uit de roulatie is, gaat Sparta zaterdagavond op bezoek bij Go Ahead Eagles. Sparta heeft één punt uit twee wedstrijden. Eén punt meer dan vorig seizoen om deze tijd en ook toen werd er uit verloren bij FC Utrecht en thuis gelijkgespeeld tegen Heracles. Fraser blijft er derhalve koel onder. "Ik ben sowieso niet echt snel van slag. Wel snel geïrriteerd? Haha, dat kan ik niet ontkennen."