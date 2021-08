Podcast Feyenoord: 'Het wordt sowieso geen makkelijke opgave in de groepfase van de Conference League'

Dat Feyenoord de groepsfase van de Conference League zou gaan halen, was voor aanvang van de return tegen Elfsborg wel duidelijk. Maar op de 3-1 nederlaag in Zweden hadden de mannen van de FC Rijnmond Podcast genoeg aan te merken. In de speciale Feyenoord-editie bespraken Sinclair Bischop, Ruud van Os, Casper Sikkema en Frank Stout het verlies bij Elfsborg, de loting en FC Utrecht-uit.

In de poule treft Feyenoord drie tegenstanders: Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. Een pittige opgave, aldus Van Os. "Union Berlin is een subtopper in de Bundesliga, een sterke competitie. Slavia Praag doet het de laatste jaren goed in Europa. Daar win je niet zomaar." Van Maccabi Haifa weet de eindredacteur sport niet veel. "Maar die ploeg is wel de kampioen van Israël. Het wordt sowieso niet makkelijk." Sikkema denkt dat Feyenoord ook een moeilijke loting heeft. "Maar het gaat wel interessant zijn waar Feyenoord in terecht komt", zegt hij.

Bischop verheugt zich vooral op de uitwedstrijd bij Union Berlin. "Ik ben benieuwd of Feyenoord zich daaraan kan meten. Er is wat veranderd. In Duitsland heb je clubs die zomaar zevende kunnen worden, maar het seizoen erna tegen degradatie kunnen vechten. Daar schaar ik Union Berlin ook onder."

Feyenoord moet volgens Bischop proberen om eerste in de poule te worden, waarna de club meteen een ronde in de knock-out overslaat. Zo ontlopen de Rotterdammers zeker, wanneer die tweede in de groep worden, een nummer drie uit de groepsfase van de Europa League. "Maar Feyenoord is volgens mij niet in de situatie dat de club kan zeggen dat het eerste of tweede wordt, want het is lang geleden dat Feyenoord overwinterde in Europa", vindt Bischop.

'Feyenoord kan niet zonder Bijlow en Senesi'

De Rotterdammers vertrokken eerder deze week met een 5-0 voorsprong naar Zweden voor de return tegen Elfsborg, maar volgens Van Os komt het Feyenoord en vooral trainer Arne Slot niet verkeerd uit dat er met 3-1 werd verloren. "Dit Feyenoord kan het niet op 85 procent, zonder twee sterkhouders Justin Bijlow en Marcos Senesi", zegt Van Os.

Bischop constateerde dat Feyenoord zichzelf niet intrinsiek kon motiveren na een ruime overwinning in de eerste wedstrijd. "Al moet ik zeggen dat Feyenoord in het eerste kwartier niet onaardig begon. Je zag het wel minder worden", vindt Bischop. Volgens de Feyenoord-watcher wordt de ploeg hiermee met beide benen op de grond gebracht. "Ik denk dat het alleen maar goed is dat Feyenoord nog niet zo ver is zoals iedereen in de selectie denkt."

Sikkema vindt de nederlaag niet erg. "Feyenoord zakte niet door het ijs, maar er waren individuele fouten", zegt hij. "Het was ook niet zo dat Feyenoord werd overklast. Uiteindelijk was het concentratie."

Krachtmeting in Utrecht

Voor aanvang van de interlandperiode werkt Feyenoord in de eredivisie de eerste echte af: FC Utrecht-uit. De Rotterdammers hebben geprobeerd om het aanvangstijdstip van 12:15 uur te verplaatsen naar 16:45 uur, maar meerdere partijen wilden volgens Feyenoord-watcher Bischop hier niet aan meewerken.

De mannen van de FC Rijnmond Podcast verheugen zich op de confrontatie in Stadion Galgenwaard. Een gelijkspel is volgens Sikkema geen ramp. "Ik denk wel dat Feyenoord op alle sleutelposities beter is dan FC Utrecht", vindt Sikkema. Bischop is het daar niet mee eens. "FC Utrecht heeft spelers die moeiteloos bij Feyenoord mee zouden kunnen, zoals Adam Maher."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl.