FC Rijnmond: 'Feyenoord is in korte tijd veel dichterbij Ajax en PSV gekropen'

Tegen Elsborg verloor Feyenoord donderdag het eerste officiƫle duel onder Arne Slot. Desondanks was de sfeer aan tafel in FC Rijnmond positief. Over de loting in de Conference League en over de verwachting op de uitwedstrijd bij FC Utrecht. "Feyenoord is in korte tijd veel dichterbij Ajax en PSV gekropen."

Volgens Rob Baan, voormalig technisch directeur bij Feyenoord, heeft Feyenoord weinig gehad aan het uitduel bij Elfsborg. "Je hebt er niks aan. Je hebt thuis met 5-0 gewonnen, dus dan ben je al zeker van de winst. Arne Slot stelde wel z'n beste elftal op, maar langzaam zag je steeds meer spelers verzaken. Eerst werd er steeds minder terug verdedigd en uiteindelijk werden er ook verdedigende fouten gemaakt. Daar kan je misschien wel je les uit trekken. Neem die ingooi van Pedersen bijvoorbeeld."

Juist dat was volgens Sinclair Bischop een groot leermoment. "Bij de video-analyse ziet hij dat je geen ingooi moet nemen als een F-pupil. Maar om daarna ook nog met de scheidsrechter in discussie te gaan, kan echt niet. Feyenoord is nog niet zover als sommigen denken. Het kan niet op 85 procent een wedstrijd winnen. Dat is de grote les geweest."

Harry van der Laan zag een prima Feyenoord, zeker in het eerste halfuur. "De pressing was heel sterk. Snel hadden ze de bal veroverd, alleen voor de goal was het heel matig. Je hebt buitenspelers met een actie, maar in het strafschopgebied moet je goed timen. Wanneer kom je voor de goal? Tot aan de 16 was het prima, maar daarna waren ze te gretig. De inloopacties waren niet goed. Ze waren het eerste half uur veel sterker, maar je moet wel die goal maken. Dat deden ze niet. Net als PSV dinsdag."

Trainer Arne Slot is gecharmeerd van Nick Viergever. Rob Baan zou de verdediger van PSV ook wel naar De Kuip willen zien komen en vindt het logisch dat Feyenoord Leroy Fer heeft laten gaan. "Hij maakte veel onnodige overtredingen en op de bank kan je hem niet goed gebruiken. Dan wordt hij onrustig en dan kan het zijn dat zo'n ervaren speler bij een jonge trainer vervelend kan gaan doen. For the time being was hij nu veel aan het lachen, maar hij wist natuurlijk al dat hij naar een Turkse club zou gaan."

Oranje

Louis van Gaal riep Justin Bijlow, Tyrel Malacia en Guus Til op voor de definitieve selectie van Oranje. Logisch, vinden ze aan tafel bij FC Rijnmond. Baan: "Ze hebben het alledrie afgedwongen. Malacia is goed en kan nog veel leren. Iets rustiger zijn en niet wegdraaien naar je eigen goal toe bijvoorbeeld. Til heeft het ook helemaal zelf verdiend. Hoe hij zich heeft gemanifesteerd... En hij kan ook nog een goal maken. En Bijlow was vaak geblesseerd, maar als dat niet gebeurt, staat hij er gewoon."

In de Conference League lootte Feyenoord vrijdagmiddag tegen Slavia Praag, Union Berlin en Maccabi Haifa. Een groep met perspectief. Baan: "Dit is een poule waarvan ik zeg: Als Feyenoord moet je dit kunnen overleven." Van der Laan is het met hem eens. "Je moet zorgen dat je die eerste twee wedstrijden goed speelt. Dan word je gelanceerd en dan ga je het wel redden. Ze zitten nog steeds in het proces onder Slot, dus ze gaan groeien. Althans, daar heb ik wel vertrouwen in. "

Wedstrijd van de waarheid

Baan omschrijft FC Utrecht-Feyenoord als de wedstrijd van de waarheid. Van der Laan vult aan: "FC Utrecht heeft een goede ploeg, maar Feyenoord is beter. Heeft ook meer mogelijkheden. Zeker in aanvallend opzicht. Kerk tegen Malacia wordt interessant. Feyenoord is in korte tijd veel dichter bij Ajax en PSV gekropen."

Volgens Bischop verkast Laros Duarte binnenkort van Sparta naar FC Groningen. Sparta wil snel handelen op de transfermarkt, maar is nog altijd in afwachting van de miljoenen die de verkoop van Abdou Harroui moet opleveren. Sparta en Nottingham Forrest zijn akkoord over een transfersom, maar Harroui tekent vooralsnog niet.

"Dat klinkt mij vreemd in de oren", zegt Baan. "Meestal is het andersom. Dat de speler akkoord is met een club en dat de clubs er nog uit moeten komen. Wellicht dat de speler meer handgeld wil of er zijn meerdere clubs tussen gekomen. Ik snap sowieso niet waarom hij naar Nottingham Forrest zou willen. Al die ballen gaan over hem. Kijk naar Pröpper. Die komt terug, omdat hij niet past bij de stijl van voetballen."