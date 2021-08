Stel koopt blind een huis en vindt een opgesloten uitgehongerde kater achter de deur

Welgeteld 52 dagen zat kater Finn opgesloten in een leeg huis in Schiedam. Hij glipte broodmager naar buiten toen de nieuwe huiseigenaren afgelopen weekend een kijkje kwamen nemen. Ze hadden het huis eerder blind via een veiling gekocht. De gestreepte, donkere kater met flapoortjes heeft wonder boven wonder ruim anderhalve maand overleefd en is meteen naar de spoedkliniek van de dierenambulance gebracht.

In de spoedkliniek is Finn aan het infuus gelegd en zijn bloed is onderzocht. Behalve dat de kater erg mager is, is hij verder wel gezond, maar hij had niet veel langer opgesloten moet zitten. In zijn ontlasting zaten allemaal papiertjes, waarschijnlijk opgegeten in de zoektocht naar iets eetbaars.

Dierenopvangcentrum Vlaardingen heeft met een crowdfunding het hele bedrag bij elkaar gehaald voor de spoedopname van Finn en de kosten voor de verzorging tijdens zijn herstel. Er was zelfs nog wat geld over voor voeding, vlooienmiddel, ontworming en vaccinaties.

Vorige eigenaar spoorloos

Volgens de Dierenambulance is Finn wel nogal van slag van zijn eenzame opsluiting, hij blaast af en toe uit angst naar zijn verzorgers. "Dat komt allemaal wel goed met de hoeveelheid geduld, liefde en aandacht waarmee hij hier door zijn verzorgers wordt overspoeld", zegt de dierenambulance.

Het is nog niet helemaal duidelijk wat er precies met Finn is gebeurd. De vorige eigenaar van het huis is sinds 1 juli spoorloos, maar dat betekent niet per se dat die Finn heeft achtergelaten. De woning kan bijvoorbeeld ook verhuurd zijn geweest. De politie zoekt de vorige eigenaar en onderzoekt hoe Finn zo lang alleen kan zijn gelaten in een dicht huis.

Echt uitzonderlijk

Dat een dier zo lange tijd alleen in huis zit zonder dat iemand het in de gaten heeft, is echt uitzonderlijk, zegt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming. "Vaak wordt een dier al na een paar dagen gezien, of denken buren van: goh daar zat toch een kat... Of mensen zien een kat in een winkel die al dicht is, maar die wordt meestal gewoon verzorgd. Die zit er dan voor de muizen ofzo."

Dat de kat zo lang heeft overleefd zonder water kan eigenlijk. "Er moet iets van een druppelde kraan zijn geweest", vermoedt Nagtegaal.

Gelukkig heeft het bijzondere verhaal een goede afloop, zegt Nagtegaal. "We hopen dat Finn aansterkt. Daar moet je na zo lange tijd ook altijd wel even voorzichtig mee zijn, maar hij lijkt gezond te zijn."