Arrestatieteam zet straat in Spijkenisse af en zaagt deur open na ruzie, maar vindt geen verdachte

Inval in huis in Spijkenisse | Foto: MediaTV

Na een melding van een conflict aan het Noordeinde in Spijkenisse heeft de politie de deur van een huis open gezaagd. Getuigen zagen dat er iemand na een ruzie naar binnen is gestormd met een vuurwapen en iets schreeuwde. Flink wat agenten verzamelden zich in de straat en voor de deur. Er kwam zelfs een arrestatieteam en een onderhandelaar. Maar in het huis was niemand te vinden.

Het huis in gaan was nog een uitdaging voor de politie. Agenten hebben eerst geprobeerd de deur in te beuken. Toen dat niet lukte, is rond 19:45 uur naar de zaag gegrepen. Eerst zijn twee agenten het huis in gegaan, na het open zagen van de deur gingen er meer agenten achteraan.

Uit voorzorg was de straat afgezet en stond een arrestatieteam paraat, de onderhandelaar was er om met de verdachte man in gesprek te gaan. Om 20:10 uur kwamen de agenten het huis weer uit, zonder verdachte: er was niemand in het huis.

Volgens de politie is het te vroeg om te zeggen dat het allemaal loos alarm was. Het arrestatieteam gaat naar huis, maar de politie blijft nog even met de zaak bezig.