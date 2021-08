Arrestatieteam zet straat in Spijkenisse af en zaagt deur open voor man met vuurwapen in huis

Inval in huis in Spijkenisse | Foto: MediaTV

Na een melding van een conflict aan het Noordeinde in Spijkenisse heeft de politie de deur van een huis open gezaagd. Getuigen zagen dat er iemand na een conflict met een vuurwapen naar binnen is gegaan. Er zijn veel agenten aanwezig, een arrestatieteam en er komt ook een onderhandelaar.

Twee agenten zijn eerst het huis in gegaan, na het forceren van de deur gingen er meer agenten naar binnen. De politie heeft eerst geprobeerd de deur in te beuken. Toen dat niet lukte is rond 19:45 uur naar de zaag gegrepen.

De straat is afgezet en de onderhandelaar gaat proberen met de verdachte man in gesprek te gaan.

Even na 20:00 uur is opnieuw gebeuk te horen vanuit het huis. Agenten proberen ook een andere deur te forceren.

Meer informatie volgt