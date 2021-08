In Rotterdam zit de eerste queer gym van Nederland: 'Je hebt niet altijd zin in vragen'

Oprichter Romy Rockx (30) weet hoe het is om te sporten met een non normatief lijf; een lichaam dat niet per se voldoet aan wat de maatschappij gewend is. Romy is geboren als vrouw en identificeert zich nu als non-binair: niet man en niet vrouw, maar net iets meer mannelijk dan vrouwelijk. Toen hij in transitie ging, had hij behoefte aan een gym waarin hij niet de hele tijd hoefde na te denken over hoe anderen naar hem keken. Of zich afvragen of hij naar de mannen- of vrouwenkleedkamer moest.

Nagellak en make-up

Nu heeft hij dus een eigen gym voor iedereen die niet in de hokjes man-vrouw past.

Jeroen Abels traint bij Romy. "Ik draag nagellak en make-up. En als ik dan in een sportschool kom, denk ik: hoor ik hier wel thuis? Is dit voor mij? Hier hoef ik daar niet meer over na te denken. Ik kan gewoon sporten. Ook de manier waarop we hier sporten gaat niet over hoe je lichaam eruit hoort te zien. Dat vind ik heel fijn", legt Jeroen uit.

Jezelf uitleggen

"Je hebt niet altijd zin in vragen, je hebt niet altijd zin jezelf uit te moeten leggen, of in hoe mensen naar je kijken", legt Romy uit. "Er zijn ook gyms speciaal voor vrouwen, of olympic weight lifting, of cross-fit. Die proberen ook iets anders te doen dan een andere gym voor een bepaald deel van de samenleving."

Voor nu is de Queer Gym op afspraak of als onderdeel van een personal trainer programma. Op termijn hoopt Romy een community op te bouwen.